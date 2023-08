ON. CATTOI * SICUREZZA CITTÀ ROVERETO (TN): « INTERROGAZIONE A MINISTRO NORDIO, DISCUTIBILI LE DICHIARAZIONI DEL PM VIVIANA DEL TEDESCO »

13.34 - sabato 12 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rovereto: Cattoi, più forze dell’ordine e linea dura contro i criminali

Rovereto 12 agosto. Un aumento delle forze dell’ordine su Rovereto e nella Bassa Vallegarina. È quanto ha chiesto la deputata Vanessa Cattoi nell’interrogazione orale presentata alla Camera dei deputati al ministro dell’interno Matteo Piantedosi. “Già nella scorsa legislatura avevo chiesto e ottenuto un aumento delle forze dell’ordine sul territorio – spiega Cattoi – ora alla luce di un’emergenza sicurezza che divampa a Rovereto è necessario uno sforzo maggiore da parte dello Stato nei confronti della Vallagarina”.

Nella stessa interrogazione la Cattoi si rivolge anche al ministro della giustizia Carlo Nordio dopo le dichiarazioni discutibili del Pm Viviana Del Tedesco. “Sono frasi che non si possono sentire – commenta la Cattoi – Se non venissero smentite le dichiarazioni della PM sarebbero gravissime, sono consapevole della distinzione tra il nostro ruolo di legislatori e coloro che esercitano il potere giudiziario, ma non è accettabile descrivere un delinquente quasi addirittura definendolo migliore di certi studenti soprattutto dopo la tragica morte di Iris”.

“Già nel 2018 ero intervenuta personalmente perché questo nigeriano che spaventava i cittadini di Ala con atti osceni e con atteggiamenti aggressivi – ricorda la deputata – in un’occasione ero presente io stessa. Si era presentato in un tardo pomeriggio davanti al supermercato Eurospar con le mutande abbassate. Scappò via prima dell’arrivo dei carabinieri”.

“Mercoledì alla fiaccolata ho raccolto la rabbia e la disperazione di amici e conoscenti delle due vittime di questi ultimi giorni a Rovereto – ha spiegato la parlamentare della Lega – in questa interrogazione ho anche chiesto al ministro Carlo Nordio quali misure urgenti il Governo intenda prendere per velocizzare e garantire l’espulsione dall’Italia degli immigrati criminali, ma prima ancora cosa intenda fare per impedire di continuare a delinquere a soggetti già segnalati alle forze dell’ordine”.