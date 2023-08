ACLI TRENTINE * “ESTATE INSIEME”: « DOMENICA 27 AGOSTO TORNA LA MANIFESTAZIONE “AGOSTANA”, CON L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE LUCA OLIVER »

12.37 - sabato 12 agosto 2023

Verrà ricordato l’impegno di Questotrentino e del Coordinamento Lavoro Porfido per la legalità e la lotta al crimine organizzato

Vigolo Vattaro, struttura manifestazioni località Caolorine, 27 agosto 2023

Per le Acli si tratta di un grande e gradito ritorno. Stiamo parlando di “Estate insieme” la manifestazione con la quale il movimento aclista intende chiamare a raccolta iscritti e simpatizzanti per un momento di festa e di condivisione, prima della ripresa degli impegni autunnali.

La location scelta per la prima edizione della festa dopo il periodo della pandemia è quella della struttura per le manifestazioni di Vigolo Vattaro, sull’altopiano della Vigolana, mentre la data è stata fissata per la giornata di domenica 27 agosto.

Al centro della manifestazione il tradizionale intervento del Presidente delle Acli trentine Luca Oliver, incentrato sui fatti e le questioni più rilevanti dell’attuale congiuntura politica e sociale a cui seguirà un momento di riflessione e di riconoscenza nei confronti di alcuni rappresentanti della società civile trentina per il loro impegno sul fronte della legalità e della lotta contro il crimine organizzato.

In particolare le Acli trentine intendono promuovere un momento di ringraziamento nei confronti di Ettore Paris, direttore di Questotrentino e di Walter Ferrari e Vigilio Valentini, portavoce del Coordinamento Lavoro Porfido, per le inchieste sui fenomeni legati al radicamento della ‘ndrangheta in Valle di Cembra, nonché per la denuncia delle penose e difficili condizioni di lavoro nel settore estrattivo.

La giornata proseguirà con la Santa Messa e il pranzo in compagnia, mentre il pomeriggio verrà dedicato all’intrattenimento con balli, giochi, passeggiate e brevi escursioni.

Per prenotazioni telefonare: 0461-277276-274901 o scrivere: segreteria@aclitrentine.it