MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO * FONDO EMITTENTI LOCALI : « PER LA TRASMISSIONE DI MESSAGGI DI EMERGENZA SANITARIA COVID, AD RTTR 94.714 EURO / A TRENTINO TV 88.449 EURO » (ELENCHI TV E RADIO)

7:54 - 7/12/2021

Fondo emittenti locali 2021 – Contributo straordinario per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionali (emergenza sanitaria).

È stato rifinanziato con 20 milioni di euro per l’anno 2021 il “Fondo emergenze per le emittenti locali” istituito lo scorso anno per l’erogazione di un contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnavano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria Covid-19 attraverso la trasmissione quotidiana di informazione locale a beneficio dei cittadini. (art. 195 del DL 19 maggio 2020, n. 34).

Possono accedere al contributo 2021 le emittenti locali che si impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi.

Il contributo è erogato secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2021, contenente criteri di verifica e modalità di erogazione degli stanziamenti e dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019, approvate ai sensi del DPR 23 agosto 2017, n. 146. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 18 ottobre 2021.

Allegato A – Graduatorie TV commerciali (pdf)

Allegato C – Graduatorie Radio commerciali (pdf)