SONDAGGIO BIDIMEDIA * MATERNITÀ SURROGATA: « IL 30% È FAVOREVOLE, LA PERCENTUALE AL 55% PER GLI ELETTORI DI CENTRODESTRA »

Elettori divisi sull’introduzione del reato universale per la maternità surrogata, contrari alla cancellazione della madre non biologica dagli atti di nascita da parte della Procura di Padova e a favore delle adozioni per tutti (maggioranza assoluta tra donne e giovani).

Sondaggi BiDiMedia ha effettuato una rilevazione statistica sull’introduzione del reato universale per la maternità surrogata, sulla decisione della Procura di Padova di impugnare gli atti di nascita di 33 bambini/e e sull’adozione per tutti.

Sulla maternità surrogata Sondaggi BiDiMedia ha chiesto agli Italiani se fossero d’accordo con il renderla una pratica vietata e perseguibile anche se effettuata all’estero.

I favorevoli, senza alcuna eccezione, si attestano al 30%, con una percentuale che arriva fino al 55% tra gli elettori di centrodestra e che si attesta al 12% per quelli di centrosinistra, al 15% per il Movimento 5 Stelle e al 15% per il Terzo Polo.

Un ulteriore 15% è favorevole al reato universale, ma solo quando la pratica non è fortemente normata nello Stato estero in cui viene effettuata. Il 9% degli Italiani si dice invece contrario al reato universale, ma solo nel caso in cui questa sia effettuata in modo “solidale” o “altruistica”.

Infine, il 38% degli elettori sono contrari in ogni caso al reato universale, con percentuali che anche in questo caso vedono grosse differenze politiche: 28% per il centrodestra, 58% per il centrosinistra, 46% per il Movimento 5 Stelle e 40% per Azione/Italia Viva.

Sono gli uomini ad essere più favorevoli all’introduzione del reato universale (32% contro il 28%), così come gli over 35 (32% contro il 22% degli under 35).

Sondaggi BiDiMedia ha inoltre sondato l’orientamento degli Italiani nei confronti della decisione della Procura di Padova di impugnare gli atti di nascita di 33 bambini/e per cancellarne la madre non biologica.

Il 50% degli Italiani si dice contrario a questa richiesta, mentre il 37% è d’accordo. Tra le coalizioni sono d’accordo il 77% degli elettori del centrodestra (13% contrari), il 2% del centrosinistra (96% contrari), il 7% di quelli del Movimento 5 Stelle (86% contrari) e il 25% del Terzo Polo (67% contrari).

Sono gli uomini ad essere più d’accordo con la richiesta della Procura di Padova (39% contro il 35%), così come il 41% degli over 35 ( 20% negli under 35).

Infine, è stato chiesto agli Italiani se le adozioni debbano essere estese anche alle famiglie omogenitoriali.

Il 49% degli Italiani si dice favorevole, contro il 39% di contrari. Favorevoli al 30% tra gli elettori del centrodestra (contrari al 63%), all’84% per quelli del centrosinistra (14% contrari), al 76% degli elettori del Movimento 5 Stelle (19% contrari) e al 71% di chi vota il Terzo Polo (21% contrari).

Maggioranza assoluta di favorevoli tra le donne, al 53% (contro il 45% degli uomini) e tra gli under 35 al (contro il 45% degli over 35).

