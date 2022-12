RAI 3 * “MEZZ’ORA IN PIÙ” E “MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ”: « GENTILONI – FEDRIGA – DECARO – ZEROCALCARE TRA GLI OSPITI DI LUCIA ANNUNZIATA »

10.22 - domenica 11 dicembre 2022

“Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà”: Gentiloni, Fedriga, Decaro e Zerocalcare tra gli ospiti di Lucia Annunziata.

La Legge di bilancio e l’attuazione del Pnrr; lo scandalo che sta travolgendo Bruxelles sulla presunta corruzione del Qatar per “influenzare le politiche del Parlamento Europeo”; le proteste in Iran e la repressione del regime contro i dissidenti e le minoranze curde.

Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 11 dicembre, a partire dalle 14.30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata, il Commissario europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni; il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, il presidente dell’Anci Antonio Decaro, i giornalisti Alessandro Barbera e Angela Mauro, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, il vignettista Michele Rech, in arte “Zerocalcare”.