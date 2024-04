POLIZIA DI STATO E DIA – POTENZA * POLICORO: « TRAFFICO SOSTANZE STUPEFACENTI, 24 MISURE CAUTELARI E 29 PERQUISIZIONI »

07.57 - mercoledì 24 aprile 2024

La Polizia di Stato, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, dalle prime ore di questa mattina sta dando esecuzione a 24 misure di custodia cautelare, di cui 14 in carcere e 10 obblighi di dimora e presentazione alla P.G., nonché a 29 decreti di perquisizione personale e locale, anche in carcere, nei confronti di un sodalizio criminale operante nel territorio di Policoro, attivo nel settore del traffico di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio e la persona.

Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal Procuratore Distrettuale, dott. Francesco CURCIO, per le ore 11:30 presso la Procura della Repubblica di Potenza.