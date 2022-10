ITALIA 1 – “ LE IENE “ * « GUBBIO – I PROTAGONISTI DELL’INTOSSICAZIONE DELLA CENA A BASE DI PESCE / DELITTO DI GARLASCO – TESTIMONIANZE DOPO L’INTERVISTA DI ALBERTO STASI »

17.03 - lunedì 24 ottobre 2022

Domani, martedì 25 ottobre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio: lo scrittore e regista Donato Carrisi.

Michele Cordaro è a Gubbio per dare un volto ai protagonisti della ormai nota cena a base di pesce, diventata virale in questi giorni per via di alcuni audio circolati sul web in cui si sentiva parlare di “scene apocalittiche” per descrivere la presunta intossicazione che ha colpito decine di commensali. La cittadina in Umbria è balzata alle cronache aprendo un dibattito tra chi accusa sia stata una fake news e chi fornisce spiegazioni di quanto sia realmente accaduto.

Dopo l’intervista esclusiva dal carcere di Alberto Stasi andata in onda nella scorsa stagione, Alessandro De Giuseppe torna a parlare del “Delitto di Garlasco”, uno dei casi di cronaca nera più discussi nel nostro Paese in cui perse la vita la giovane Chiara Poggi, con testimonianze inedite.

Giulio Golia incontra i parenti delle vittime sepolte al cimitero monumentale di Poggioreale (NA) dove non si arrestano i cedimenti strutturali e dove, dal 3 novembre, comincerà l’operazione di recupero delle salme nelle cappelle crollate.

Ideatore de “Le Iene” e capo-progetto è Davide Parenti. In regia Antonio Monti. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.