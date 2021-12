APSS TRENTINO * OPERATORI SOCIO SANITARI: « APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI, SONO DISPONIBILI 650 POSTI »

15:10 - 14/12/2021

Disponibili 650 posti. Gli esami di ammissione si terranno il 7 febbraio 2022. Sono aperte le iscrizioni ai corsi per operatore socio sanitario organizzati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle sedi di Trento e Tione. I posti disponibili sono 40 per la sede di Trento e 25 per quella di Tione. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 18 gennaio 2022.

Il percorso formativo significativo dalla durata di circa 15/16 mesi offre ampie prospettive occupazionali nei servizi residenziali (RSA), nei centri diurni, in ospedale, nei servizi di assistenza domiciliare, nelle Cooperative sociali ed in altri servizi socio-assistenziali territoriali. L’OSS è un operatore sanitario che lavora con le persone che necessitano di aiuto, fornisce assistenza diretta alle persone per soddisfare i bisogni quotidiani, informa, dialoga, coinvolge e supporta la persona e la famiglia nelle varie attività quotidiane e mantiene comfort, pulizia e riordino degli ambienti di vita e di cura.

Gli aspiranti Operatori socio sanitari hanno tempo fino a giovedì 18 gennaio 2022 per inviare tramite Pec la domanda di partecipazione. Il bando con tutti i requisiti ed i moduli per le iscrizioni è reperibile sul sito dell’Azienda Sanitaria all’indirizzo LINK nella sezione “Documenti”.

L’esame di ammissione si terrà Lunedì 07 Febbraio 2022 ad ore 9:30. Per informazioni e-mail corsi.professionali@apss.tn.it