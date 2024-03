MINISTRO CROSETTO * DOSSIERAGGIO: « COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA, PIENAMENTE CONCORDE CON LA NECESSITÀ DI ISTITUIRLA »

18.13 - venerdì 8 marzo 2024

“Sono convinto che sia molto importante portare avanti il percorso di audizioni, di lavoro e di analisi che la commissione antimafia ed il Copasir hanno iniziato, a seguito della richiesta di audizione da parte dei magistrati Cantone e Melillo in relazione al “caso dossier” iniziato da una mia denuncia.

Penso che il loro lavoro sia il prodromo per cogliere lo spunto di riflessione che il Ministro alla Giustizia Carlo Nordio ha oggi offerto al Parlamento e su cui concordo pienamente: valutare se sia necessaria l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, che possa approfondire i temi più rilevanti ed oscuri che sono emersi finora, indagando sull’abuso nell’utilizzo delle banche dati, sulle regole che ne possono consentire il controllo, sull’esistenza di un sistema di dossieraggio, su eventuali mandanti o beneficiari, sui poteri necessari per difendere lo Stato e i controlli per evitare l’abuso di tali strumenti.

Temi di così grande rilevanza meritano il coinvolgimento del massimo organo di rappresentanza democratica del popolo e cioè il Parlamento. Ringrazio intanto i Presidenti Colosimo e Guerini per aver iniziato tale importante lavoro. E, ovviamente, ringrazio il procuratore capo di Perugia, dott. Cantone, per avermi reso merito della denuncia e per la coraggiosa indagine che sta portando avanti”.

Così in una nota il Ministro della Difesa Guido Crosetto.