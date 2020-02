COMUNE RIVA DEL GARDA * OPERE DI URBANIZZAZIONE: « NUOVA CICLOPEDONALE E PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA ROVIGO »

L’intervento, che fa parte delle opere di urbanizzazione di una lottizzazione privata, prevede anche la realizzazione di un parcheggio pubblico di 21 posti auto, nella parte sud dell’ambito interessato, con a fianco una nuova isola ecologica per i rifiuti solidi urbani. La ciclopedonale sarà protetta dalla strada da una fascia di verde pubblico larga 70 centimetri. Sia la nuova ciclopedonale, sia il parcheggio saranno serviti da un nuovo impianto di illuminazione pubblica a basso consumo e basso inquinamento luminoso.

«Si tratta del primo tratto del collegamento completo che connetterà la zona di Sant’Alessandro con la Provinciale 118 -spiega l’assessore alle opere pubbliche Alessio Zanoni- e che permetterà di arrivare alla dorsale del torrente Varone e di raggiungere in sicurezza il lago e il centro cittadino. Dopo questo intervento, che abbiamo richiesto in sede di lottizzazione ai privati, e una volta ultimato anche il successivo tratto sud, per il quale abbiamo già messo a bilancio 150 mila euro, la rete dei collegamenti ciclopedonali farà un ulteriore passo avanti, diventando una cerniera di connessione tra i quartieri, il lungolago e il centro cittadino, basata sulle dorsali lungo i torrenti, le più sicure e più belle. Questo nuovo tratto ciclopedonale, va detto, ci è stato sollecitato dai residenti, per cui ancora di più abbiamo ritenuto di accelerare sui tempi e di dedicare le risorse necessarie, nell’ambito del nostro programma “Riva città ciclabile”».