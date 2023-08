VVF VOLONTARI RIVA DEL GARDA (TN) * “GIORNATA VIGILE DEL FUOCO“: « APERTURA CANCELLI ED INIZIO ATTIVITÀ CON ESPOSIZIONE MEZZI (2/9 – 10.00) »

14.17 - giovedì 31 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Sabato 2 settembre presso la caserma di viale Rovereto 19/21 a Riva del Garda, torna la giornata del vigile del fuoco del corpo di Riva del Garda, giunta alla 16a edizione. Anche quest’anno sarà l’occasione di aprire i cancelli della caserma a cittadini e turisti.

Il programma prevede:

– ore 9.30: apertura giornata con alzabandiera, giuramento degli Aspiranti Vigili al termine del periodo di prova alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale

– ore 10.00: apertura dei cancelli, inizio attività con esposizione mezzi e attrezzature, punti tematici e pompieropoli

– ​ore 11.30 dimostrazione didattica pentola olio in cucina, a seguire rotolamento bombola, scala ganci

– dalle 12.30 alle 14: pausa

– ore 14.00: riapertura dei cancelli, inizio attività con esposizione mezzi e attrezzature, punti tematici e pompieropoli

– ore 15.30: ribaltamento autovettura, manovra incidente stradale con pinza idraulica

– ore 16.00: simulazione incendio abitazione, con attacco al castello di manovra

– ore 16.30: manovre scale

– ore 17.00: spettacolo a fuoco di chiusura, manovra flangia gas

Durante tutta la giornata si potranno visionare i mezzi e le attrezzature e visitare la caserma. La giornata si terrà con qualsiasi meteo. Sarà il momento per grandi e bambini per conoscere l’organizzazione del corpo dei vigili del fuoco e dei metodi di intervento. In particolare i più piccoli potranno vestire i panni di un vero vigile del fuoco con la Pompieropoli gestita dal Gruppo Allievi.