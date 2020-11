AMBROSI (LEGA): COVID: « FONDO STRAORDINARIO PER SOSTENERE I LAVORATORI E LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO, BENE L’AVVIO DELLA RACCOLTA DELLE DOMANDE »

“Apprendo con sincera soddisfazione della notizia odierna della decisione, con apposita deliberazione giuntale proposta dall’Assessore Mirko Bisesti, dell’apertura del Fondo straordinario da 500.000 euro per sostenere i lavoratori e le imprese dello spettacolo, le cui domande saranno accoglibili dal 23 novembre al 4 dicembre e i cui criteri nell’erogazione dei contributi sono, appunto, stati fissati oggi.

La mia soddisfazione consiste nel fatto che quanto regolamentato oggi è frutto di un emendamento presentato nello scorso Assestamento di bilancio della sottoscritta proprio per istituire detto Fondo, che tra pochi giorni sarà attivabile. Tutto questo è positivo per almeno due ragioni.

La prima è che ciò va in aiuto ad un comparto di lavoratori – quelli dello spettacolo, appunto – che se da un lato è stato tra i maggiormente colpiti e penalizzati dalla pandemia, dall’altro è spesso stato, a livello nazionale, anche tra i più dimenticati.

In secondo luogo, è significativo vedere come ancora una volta l’Amministrazione provinciale leghista sia nel giro di qualche mese passata dalle parole ai fatti, rinnovando quello spirito di concretezza che ne è non da oggi il tratto distintivo. Purtroppo la pandemia non è affatto un ricordo, motivo per cui il Fondo straordinario regolamentato oggi costituisce un passaggio quando mai urgente ed opportuno, sia come aiuto concreto naturalmente, sia come segnale politico e di vicinanza istituzionale ad un gran numero di lavoratori”.

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi.