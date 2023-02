MEDIASET – RETEQUATTRO * ” ZONA BIANCA “: « QUESTA SERA IN ONDA L’INTERVISTA A SILVIO BERLUSCONI, ALCUNI PASSAGGI DELLE RISPOSTE A GIUSEPPE BRINDISI »

19.00 - domenica 5 febbraio 2023

A “ZONA BIANCA” – L’INTERVISTA AL LEADER DI FORZA ITALIA SILVIO BERLUSCONI:

Questa sera, in prima serata, su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista Silvio Berlusconi.

Di seguito alcuni passaggi dell’intervista:

In merito al ruolo di Forza Italia, Silvio Berlusconi dichiara: “Noi nella coalizione di Governo siamo il cuore e l’anima, siamo anche il cuore e l’anima del Governo perché siamo i soli a rappresentare nel nostro Paese la tradizione liberale, la tradizione garantista, la tradizione cristiana e la tradizione europeista. Le altre forze politiche della Coalizione hanno radici e tradizioni diverse. Forza Italia è dal punto di vista dei numeri una forza politica indispensabile per tenere in vita questa maggioranza e questo governo. Ma anche politicamente Forza Italia è essenziale per le sue idee e i suoi valori che sono quelli del Partito Popolare Europeo, che come lei sa, è la più Grande famiglia politica in Europa, è il Partito che noi rappresentiamo orgogliosamente in Italia”:

Sul lavoro dei parlamentari di Forza Italia, Silvio Berlusconi afferma: “I nostri parlamentari costituiscono i due gruppi con più cultura e con più professionalità alla Camera e al Senato. Lavorano meglio, e di più, di tutti gli altri gruppi e collaborano con assoluta lealtà con gli altri parlamentari del centro-destra. Io continuo ad essere il regista di Forza Italia, lavoro molto e sono in continuo contatto con i miei ministri e con tutti i miei parlamentari”.

Sul caso Cospito, Silvio Berlusconi dice: “La violenza politica in Italia non è un ricordo così lontano, ha inquinato la vita politica e la democrazia italiana fino a pochi anni fa. Lo Stato non può e non deve cedere ad alcun ricatto. Il 41 bis che è uno strumento applicato in autonomia dalla magistratura contro criminali pericolosi e pluriomicidi, deve restare così. Ad ogni tipo di minaccia contro la democrazia e la pacifica convivenza l’Italia, attraverso il suo sistema politico, ha sempre risposto e deve ancora rispondere con l’unità e con la comunità di intenti. Riuscirono a farlo anche la Democrazia cristiana e il Partito comunista contro le Brigate rosse, in piena Guerra fredda. Questa lotta contro chi attenta alla democrazia è per la libertà di tutti ed è costata il sacrificio di molte vite umane. Anche per onorare la loro memoria bisogna continuare a promuovere questa unità e non prestare in alcun modo il fianco a chi ci vuole dividere. Questo è stato l’atteggiamento che abbiamo tenuto sul caso di Alfredo Cospito. Forza Italia si è tenuta ben alla larga da ogni forma di polemica. Per quanto riguarda la condizione delle nostre carceri, vorrei ricordare di essere stato l’unico leader in Italia a chiedere la realizzazione di nuove strutture che possano finalmente essere in grado di adempiere alla loro fondamentale funzione, quella della rieducazione dei detenuti”.

In merito all’abbattimento del pallone spia cinese da parte degli Stati Uniti, Berlusconi dice: “da tempo denuncio le manovre spregiudicate di un regime totalitario e comunista che si muove in sfregio ad ogni regola internazionale e che mira al globalismo cioè all’espansione economica, politica e militare in ogni parte del mondo. Di fronte a questo pericolo incombente, sempre più evidente, io ho chiesto e continuerò a chiedere ai leader europei di arrivare al completo coordinamento di tutte le nostre forze militari per una comune politica di difesa che possa, tra l’altro, anche disporre di un corpo di pronto intervento di almeno trecentomila uomini e spero che la miopia degli attuali leader europei e occidentali non produca i suoi effetti negativi anche su questo problema. La Cina è una sfida che riguarda il nostro futuro, il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti e dobbiamo prepararci ad affrontarla”.