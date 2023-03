BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 26 MARZO: « FDI AL 29.4% / PD 19.3% / M5S 15.8% / LEGA 8.8% / AZIONE – IV 7.7% / FI 6.9% »

07.18 - lunedì 27 marzo 2023

Media sondaggi 26 Marzo: PD avvicina il 20%, lieve calo del centrodestra. La media di tutti i sondaggi italiani al 26 marzo e le variazioni rispetto a 4 settimane fa.

Cominciando dalla coalizione di governo del Centrodestra questa fa registrare un lieve calo nella medie delle varie rilevazioni di voto, passando nel complesso dal 46,7% al 46% (-0,7) Buona parte del calo è dovuto al mezzo punto perso da Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni vale ora il 29,4% e nonostante la flessione resta comunque nettamente il primo partito italiano. Cede poi un decimo la lega, all’8,8% e due decimi Forza Italia, che scende sotto il 7% al 6,9%. Completa il quadro Noi Moderati, rilevata dai vari sondaggio allo 0,9% (+0,1),

I movimenti nelle intenzioni di voto sono però concentrati nel campo delle opposizioni, come già era stato nelle settimane precedenti.

Questa media è particolarmente indicativa per il Partito Democratico essendo passato un mese esatto dalle primarie che hanno portato all’elezione della nuova segretaria Elly Schlein. Come era stato anche nelle precedenti settimane il partito risulta in crescita anche questa settimana. Per i vari istituti demoscopici italiani il PD nell’ultimo mese è aumentato complessivamente di quasi 3 punti e si trova ora per la prima volta post elezioni sopra il dato delle politiche 2022, per la precisione al 19,3%

Sul trend del Partito Democratico si può anche osservare come la crescita conseguente all’elezione della nuova segretaria si stia rivelando maggiore a quella del 2019 con Zingaretti, quando, sempre nel mese successivo alle primarie, il PD aveva guadagnato “solo” sette decimi.

Rimanendo nel campo delle opposizioni cede un punto e mezzo il Movimento 5 Stelle. Anche in questo caso il partito di Giuseppe Conte è quasi tornato sui valori delle politiche 2022, quantomeno per la media sondaggi. E su valori simili al dato delle politiche anche il Terzo Polo, la lista composta da Azione e Italia Viva guadagna nelle ultime 4 settimane 3 decimi e vale ora il 7,7%

Cedono 3 decimi a testa anche AVS al 3,1% e più Europa al 2,2%. Per effetto di ciò l’alleanza di centrosinistra (la formazione delle scorse politiche) vale il 24,6%, in crescita di due punti esatti, trainata dal partito democratico

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente