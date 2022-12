COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * CONSIGLIO MINISTRI: « NOMINA A PREFETTO DEL VICEPREFETTO ALESSANDRA VINCIGUERRA, GIÀ VICARIO COMMISSARIATO GOVERNO TRENTO »

17.34 - mercoledì 21 dicembre 2022

Nella riunione tenutasi stamattina il Consiglio dei Ministri ha deliberato le nuove nomine a prefetti, fra cui quella del Viceprefetto Alessandra Vinciguerra, che per quasi due anni ha svolto le funzioni di vicario presso questo Commissariato del Governo.

Funzionaria di elevata professionalità e di notevole esperienza, la dr.ssa Vinciguerra ha svolto per numerosi anni le funzioni vicariali presso la Prefettura di Pordenone, del Commissariato del Governo di Trento e da ultimo presso la Prefettura di Trieste.

Nel corso della sua prestigiosa carriera si è distinta in particolare per le doti professionali e l’esperienza maturata in molteplici ambiti, fra cui il settore dell’immigrazione, della protezione civile nonché dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Le elevate doti professionali unitamente alle qualità umane sono state anche apprezzate dalla comunità trentina, che ha beneficiato dell’impegno e dell’alta dedizione profusa dalla dr.ssa Vinciguerra.

Il Commissario del Governo, Prefetto Giancarlo Bernabei, ha formulato gli auguri di buon lavoro al Prefetto Vinciguerra, certo che il nuovo e delicato incarico che andrà a ricoprire presso la Prefettura di Alessandria sarà assolto con il massimo impegno al servizio della comunità di riferimento.