DOLOMITI ENERGIA * NOVARETI – AGGIORNAMENTO ORE 18.30: « DISSERVIZI ALLA RETE GAS A TRENTO SUD,  PROSEGUONO I LAVORI DI RIPARAZIONE »

Novareti comunica che stanno continuando i lavori per riparare il guasto alla rete di distribuzione del gas e il conseguente ripristino della fornitura alle utenze. Oggi i lavori si stanno concentrando in località Stella dove l’intervento del personale Novareti ha permesso il completo ripristino dell’intera rete di distribuzione del gas, ad eccezione di un breve tratto nella parte più a sud dell’area interessata. I tecnici sono al lavoro per proseguire le operazioni di riattivazione delle utenze e per completare i sopralluoghi presso le abitazioni dove l’acqua, dalle tubazioni è giunta sino all’interno degli impianti privati. In questi casi più critici per procedere poi alla riattivazione della fornitura Novareti deve prima ripristinare anche la funzionalità delle caldaie.

I tempi di completo ripristino del servizio, si prolungheranno almeno anche per tutta la giornata di domani. La società desidera ringraziare nuovamente i cittadini coinvolti che continuano a dimostrare piena collaborazione permettendo ai tecnici di operare al meglio. Non appena la società avrà una miglior visibilità del completamento delle attività ne darà tempestivo aggiornamento.