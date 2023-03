APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * FREESTYLE E SNOWBOARD: « CON IL TROFEO “SUPERGROSTÈ” SI CONCLUDERÀ LA STAGIONE INVERNALE (16/4) »

09.42 - mercoledì 29 marzo 2023

Eventi freestyle e snowboard protagonisti. del finale di stagione a Madonna di Campiglio. Giovani e divertenti, sportivi e competitivi, artistici e solidali. Sono questi alcuni degli aggettivi che descrivono gli eventi del fine stagione sulla neve di Madonna di Campiglio. A confrontarsi, compiendo incredibili evoluzioni sugli imponenti salti dell’Ursus Snowpark al Grostè, sono i giovani talenti e gli appassionati di freestyle e snowboard in questi giorni ai piedi delle Dolomiti di Brenta per scrivere il capitolo finale della stagione 2022/’23.

Dal 26 marzo e fino ad oggi sono in corso le “World Rookie Freeski Finals”, l’evento giovanile e internazionale di freeski più importante al quale partecipano numerosi freeskier provenienti da tutto il mondo (under 18 che arrivano da Europe, Nord e Sud America, Oceania e Asia), pronti a darsi battaglia sugli ostacoli dell’Ursus Snowpark. Presente, in questi giorni a Madonna di Campiglio, anche il leggendario freestyler Red Bull e vincitore del famoso Freeride World Tour: il campione altoatesino Markus Eder.

Grazie alla collaborazione con il Gruppo Gamma e l’Associazione Anffas, gli esordienti, i “rookies” appunto, hanno partecipato al laboratorio artistico insieme agli amici disabili di Cremona e Trento. Si prosegue dal 7 al 10 aprile 2023, con il “Red Bull Hammers with Homies” e le finali con il format che basa le proprie valutazioni su capacità radicate in ogni freestyler: creatività, stile e competizione nel rispetto di valori caratterizzanti lo snowboard delle origini: puro divertimento e sana amicizia. Sedici i team in gara invitati da tutta Europa. Da non perdere, per tutti gli appassionati della neve e di Madonna di Campiglio, lo speciale concerto previsto per l’8 aprile 2023.

A Madonna di Campiglio si continua a sciare fino al 16 aprile quando il Trofeo “SuperGrostè”, la gara di slalom gigante su lunga distanza giunta alla dodicesima edizione, decreterà la conclusione di una stagione invernale straordinaria in quanto ad arrivi e presenze nella destinazione. Sarà una giornata di sport, musica e premi per tutti i partecipanti con, alla partenza della telecabina Grostè, in località Fortini, dj set di Andrea e Michele, tra le voci più note di Radio Deejay e spesso protagonisti degli eventi musicali a Madonna di Campiglio. Le premiazioni si terranno al “LAB Après Ski”.

Foto: Ania Grzelka