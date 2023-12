LEGA – SENATO * MANOVRA: “ BENE GOVERNO SU RISTORI A PROVINCIA TRENTO, SECONDO STIME MEF IN ARRIVO QUASI 20 MILIONI »

19.30 - venerdì 8 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Manovra, Lega: bene governo su ristori a nostra Provincia.

Trento, 8 dic. – “Nella legge di bilancio ci saranno i ristori per le Regioni e le Province autonome per le perdite di gettito. Grazie a un emendamento del Governo, che riflette quanto chiesto dalla Lega anche nel decreto fiscale di fine luglio, le amministrazioni ad autonomia speciale riceveranno risorse per compensare le minori quote di tributi ricevute. La nostra Provincia, secondo le stime del Mef, avrà quasi 20 milioni di euro.

Risorse importanti, che torneranno nel nostro territorio per migliorare i servizi rivolti ai cittadini. Fatti concreti per i trentini”.

Così in una nota la senatrice della Lega Elena Testor, relatrice della legge di bilancio, annunciando il contenuto dell’emendamento del governo.

__________ Ufficio stampa Lega Senato