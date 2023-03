COMUNE DI TRENTO * FIERA SAN GIUSEPPE: « DA DOMANI 18 MARZO BANCARELLE E DIVIETI IN CITTÀ, PARCHEGGI SUPPLEMENTARI NELLE VIE BRIGATA ACQUI – BARBACOVI – MADRUZZO – TRAVAI – MALFATTI »

14.25 - venerdì 17 marzo 2023

Fiera di San Giuseppe: da domani bancarelle e divieti in città. Sabato 18 e domenica 19 marzo il centro città ospiterà la tradizionale Fiera di San Giuseppe. Sabato il polo espositivo di via Briamasco ospiterà la 76a Mostra dell’Agricoltura e “La Casolara”, festa dedicata ai formaggi e al mondo caseario trentino, insieme a “Domo”, lo spazio dedicato alla casa. Al polo zootecnico, invece, i più piccoli potranno conoscere da vicino gli animali di pascoli e stalle del Trentino. Gli spazi espositivi in via Briamasco ospiteranno anche “La Casolara”, festa dedicata ai formaggi e al mondo caseario trentino, e “Domo”, lo spazio dedicato alla casa.

Per consentire la presenza delle 550 bancarelle, saranno numerosi i divieti di transito e sosta. Domenica 19 marzo saranno vietati il transito, la fermata e la sosta a partire dalla mezzanotte del sabato e fino al termine delle operazioni di sgombero in via del Suffragio, via San Pietro, largo Carducci, via Dordi, (divieto di transito tra l’intersezione con piazza Vittoria parte ovest e l’inizio di via Dordi con l’obbligo di svolta a sinistra lungo la stessa piazza Vittoria direzione via Calepina), via Garibaldi, via Oriola, via Mantova, via Oss Mazzurana, via Manci, via Roma, via Pozzo, via Orfane, via Cavour, via del Simonino, via Santa Maria Maddalena, via Esterle, via Borsieri, via del Torrione, via Belenzani, piazza Santa Maria Maggiore, piazza Duomo, piazza D’Arogno, via Verdi, via Alfieri, via Maffei, via Galilei, via Prati, via Mazzini, via della Prepositura, via Rosmini, via Bomporto, via Inama e via Zanella.

Si ricorda che nel fine settimana saranno disponibili vari parcheggi supplementari: alle Iti in via Brigata Acqui, istituti Tambosi e Pozzo in via Barbacovi, liceo da Vinci in via Madruzzo, Bresadola in via del Travai, Manzoni in corso Buonarroti, istituto Arcivescovile in via Endrici (solo domenica), liceo Rosmini in via Malfatti.