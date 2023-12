16.07 - venerdì 8 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Ieri sera il gruppo di “Amici una chance per Chico” si è ritrovato in Piazza Duomo con lo Zio Gianni e Wilma per la tradizione cerimonia degli auguri al nostro Concittadino Chico Forti all’ergastolo in Florida oramai da oltre venti anni.