MEDIOBANCA * TRIMESTRALE: « RICAVI A 2.4 MILIARDI DI EURO (+13% A/A), UTILE NETTO A 791 MILIONI »

13.47 - giovedì 11 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Approvata la relazione trimestrale al 31/03/23

Risultati ai massimi storici:

traiettoria e qualità immutate

RISULTATI DEI 9M

Risultati ai massimi storici, oltre i target di Piano 23

Ricavi a ~€2.420m (+13% a/a), vs obiettivo di piano di €3mld 12M a giu23

Contributo crescente di tutte le divisioni di business:

WM +13% €614m, CIB +14% €565m, CF +7% €841m, INS +8% €293m, HF +2x a €131m

Contributo positivo di tutte le fonti di reddito:

Margine di interesse +17% ~€1.300m, Commissioni +2% €657m, Trading +30% €172m

GOP a €1.174m (+18% a/a), dopo costo del rischio a 53bps

Utile netto a €791m (+10% a/a)

EPS 9M a €0,93 vs €1,1 target 12M a giu23

ROTE al 13% vs 11% target a giu23

RISULTATI DEI 3M

Solido andamento reddituale

Ricavi a ~€760m (+10% a/a), secondo miglior trimestre di sempre

Margine di interesse in perdurante crescita a €456m (+22% a/a, +2% t/t)

Distribuzione WM in forte crescita (+38 persone t/t, inclusi 6 banker di elevata seniority)

Commissioni (€185m) e trading (€24m) in calo per la flessione del CIB

dopo i risultati record nello scorso trimestre

Utile netto a €235m (+24% a/a)

Evoluzione selettiva di attivi e passivi, elevata qualità

AUM/AUA +5% t/t a €57mld con €2,4 mld di NNM e conversione guidata

della liquidità dei clienti in asset del Gruppo (obbligazioni MB/certificates/AUM)

Crescita selettiva degli impieghi, ampia posizione di liquidità

Attività deteriorate lorde in calo al 2,4% (copertura 74%)

Overlays intatti ~€285m, costo del rischio a ~40bps

CET1[1] in aumento di >30bps al 15,4%, (FL[2] al 14,4% con 70% cash payout)

Valutazioni non contabilizzate dei titoli HTC <10bps CET1