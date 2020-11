GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * NOVARETI – AGGIORNAMENTO ORE 17.45: « DISSERVIZI ALLA RETE GAS A TRENTO SUD, PROSEGUONO I LAVORI DI RIPARAZIONE »

Novareti comunica che stanno continuando i lavori per riparare il guasto alla rete di distribuzione del gas e il conseguente ripristino della fornitura alle utenze. Oggi i lavori, iniziati sin dalle prime ore del mattino, si stanno concentrando in Via di Madonna Bianca, in Via Stella di Man e in Via San Vincenzo. I tecnici sono al lavoro per proseguire le verifiche puntuali sullo stato delle condotte per la riattivazione delle singole utenze. La gravità del guasto ha richiesto la sostituzione di oltre 300 metri di tubazione solo per poter ripristinare le normali condizioni di esercizio della centrale di riduzione del gas di via Menguzzato.

Un intervento necessario per permettere di poter gestire le pressioni di distribuzione del gas dell’intera zona oggetto del guasto tecnico. I tempi di completo ripristino del servizio, si prolungheranno almeno anche per tutta la giornata di domani. La società desidera ringraziare nuovamente i cittadini coinvolti che continuano a dimostrare piena collaborazione permettendo ai tecnici di operare al meglio. Non appena la società avrà una miglior visibilità del completamento delle attività ne darà tempestivo aggiornamento.