PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CASSA DEL TRENTINO SPA: « DALLA BANCA EUROPEA 127,6 MLN, PER FINANZIARE PROGETTI DI COMUNI COMUNITÀ ED ALTRE ENTITÀ PUBBLICHE »

14:19 - 27/12/2021

Cassa del Trentino S.p.A. ed il sostegno alle infrastrutture del territorio. La Banca europea per gli investimenti ha erogato nei giorni scorsi a Cassa del Trentino S.p.A. 127,6 milioni di euro per finanziare numerosi progetti di Comuni, Comunità ed altre entità pubbliche; è questa la 2^ tranche di risorse BEI di cui all’accordo quadro BEI – Cassa sottoscritto nel 2020 al fine di promuovere la ripresa post pandemia da COVID-19. Il prestito BEI, regolato al tasso fisso dello 0,320%, sarà rimborsato in 10 anni; grazie a quest’ultimo “tiraggio” Cassa del Trentino ha attivato, dal 2012 ad oggi, risorse BEI per complessivi 592 milioni di euro.

Nuova importante tappa dell’iniziativa intrapresa nel 2020 da Cassa del Trentino S.p.A. volta ad attivare risorse della Banca europea per gli investimenti per 300 milioni di euro da destinare al finanziamento di infrastrutture ed al rilancio dell’economia del Trentino. Dopo la prima la prima tranche di 160 €/mln arrivata a luglio del 2020, la presentazione di nuovi progetti – d’intesa con la Provincia – ha consentito di ottenere ulteriori 127,6 milioni di Euro.

Una quota di 85,6 milioni di Euro risulta già destinata a 71 interventi in fase di lancio (ad es. l’adeguamento dello Stadio del salto “G. dal Ben” in località Stalimen a Predazzo, il rifacimento / l’ampliamento della rete degli acquedotti di Samone, Garniga Terme ed altri numerosi Comuni, i lavori di consolidamento del castello di Drena, l’acquisti di 45 autobus a metano da parte di Trentino trasporti S.p.A., ecc.). La quota residua di 42,0 – qualificata “Quota Libera” – dovrà essere interamente allocata entro 18 mesi; sono numerosi i progetti già in fase di valutazione.

Al fine di promuovere la ripresa economica, in deroga al principio generale di intervento della BEI sino al 50% del valore dell’investimento, le risorse arrivate in Trentino con questa iniziativa possono finanziare fino al 90% dell’investimento.

Il prestito di 127,6 milioni di Euro, da rimborsare in 10 anni, è regolato al tasso fisso dello 0,320%. Il Presidente Marco Radice, che evidenzia l’efficienza e la professionalità di tutto il suo staff, coglie l’occasione per confermare la validità del modello “one for all”: Cassa del Trentino – raggruppando numerosi piccoli progetti di Comuni, Comunità di Valle ed altre entità pubbliche – raggiunge dimensioni che consentono di attivare le risorse dell’Istituzione comunitaria la quale – come noto – applica condizioni finanziarie particolarmente contenute e prive di oneri fiscali.