COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * COVID: « SUPERMERCATI TRENTINI, COME MAI NON È STATA RESA OBBLIGATORIA LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA? »

11:05 - 13/12/2021

Sono stata contattata da cittadini che chiedono come mai non sia stata mai resa obbligatoria la misurazione della temperatura corporea delle persone che accedono ai supermercati trentini. Tutto ciò per tutelare i lavoratori delle catene dei supermercati e i loro clienti in un periodo come quello invernale – fase di recrudescenza del contagio – che richiede misure precauzionali più forti per tutelarci maggiormente.

Ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se sia mai stata presa in considerazione dalla Giunta provinciale la misura precauzionale in premessa;

la motivazione per la quale non sia mai stata applicata;

se ritenga che con la recrudescenza dei contagi Covid sarebbe opportuno prevedere la misurazione della temperatura corporea a tutti coloro che accedono ai supermercati della nostra provincia, a garanzia dei lavoratori e dei clienti stessi.

*

Cons. Lucia Coppola – consigliera provinciale/regionale Gruppo Misto/Europa Verde