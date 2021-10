PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “SCIE DI PASSIONE”: « CELEBRATI A FOLGARIA GLI SPORT INCLUSIVI, COME OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO SOCIALE – TURISTICO – CULTURALE »

A Folgaria si celebrano gli sport inclusivi .Oggi pomeriggio un convegno per il decimo anniversario della nascita della Scuola Italiana Sci “Scie di Passione”.

“Lo sport inclusivo come opportunità di sviluppo sociale, turistico e culturale” è il convegno promosso per il decimo anniversario della nascita della Scuola Italiana Sci “Scie di Passione”, che si è tenuto oggi pomeriggio a Folgaria. Un’iniziativa che ha visto la presenza anche dell’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, oltre che delle autorità locali e dei referenti dei soggetti organizzatori, ovvero, oltre ai Comuni e alla Comunità di Valle, le società impianti della Skiarea Alpe Cimbra e l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra.

Questa iniziativa ha reso l’Alpe Cimbra, e più in generale il Trentino, punti di riferimento sotto il profilo dell’inclusione e dell’integrazione, grazie a “Scie di passione” e all’impegno di un team di professionisti, da dieci anni tutti coloro che lo desiderano possono vivere la montagna e gli sport di scivolamento in maniera autonoma.

L’assessore provinciale, che ha voluto ringraziare i promotori dell’iniziativa, ha spiegato anche che si tratta di un’opportunità importante, dal punto di vista sociale, della mobilità, di una maggiore autonomia e salute, nonché di rafforzamento e sostegno, della quale andare orgogliosi e in grado di rendere lo sport davvero accessibile a tutti.

Del resto il territorio dell’Alpe Cimbra è impegnato ormai da oltre 10 anni nell’obiettivo di essere una montagna veramente accessibile. Ogni anno i servizi e la qualità vengono costantemente arricchiti e perfezionati, ne è un esempio “Alpe Cimbra 4 all”, progetto nato inizialmente sulla neve e per lo sci, che oggi si è trasformato in una ricca proposta di attività anche durante il resto dell’anno: dall’handbike, al trekking con la jolette al tandem. Proprio alle novità di “Alpe Cimbra 4 all” è stato dedicato una parte del convegno, che ha visto inoltre quale ospite d’eccezione Mauro Berruto, allenatore della Nazionale maschile di pallavolo e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nel 2012, con la sua Lecture Show “Capolavori”.

Per info su “Scie di passioni”: https://www.sciedipassione.com/