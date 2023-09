PAT * “AUTUNNO IN PALAFITTA”: « CON LABORATORI – VISITE GUIDATE – LETTURE ANIMATE, AL PARCO ARCHEO NATURA E MUSEO DI FIAVÉ (10/9) »

16.15 - venerdì 8 settembre 2023

Domenica 10 settembre i primi due appuntamenti. “Autunno in palafitta” al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte di Fiavé. Torna al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte di Fiavé la rassegna “Autunno in palafitta” con laboratori, visite guidate e letture animate per conoscere in maniera immersiva e coinvolgente aspetti e curiosità della vita quotidiana nel villaggio palafitticolo di 3.500 anni fa. Le proposte, rivolte al pubblico di ogni età, sono curate dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza per i beni e attività culturali provinciale.

“Palafitticolo anch’io” e “Avete detto palafitte?” sono i primi appuntamenti in programma domenica 10 settembre, rispettivamente al Parco Archeo Natura e al Museo delle Palafitte e prevedono un laboratorio per famiglie per sperimentare alcune attività praticate nelle abitazioni sull’acqua durante l’età del Bronzo e una visita guidata partecipata. Il parco e il museo sono visitabili tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 fino al 15 ottobre (in ottobre il parco chiude alle 17). Il museo sarà inoltre visitabile dal 21 al 29 ottobre nei giorni di sabato e domenica con orario 13-18.

Gli appuntamenti proseguono domenica 17 settembre con due visite guidate partecipate sulle tracce degli antichi abitanti dell’antico lago Carera, oggi divenuto torbiera: al Parco Archeo Natura alle ore 14.00 e al Museo delle Palafitte alle ore 16.30.

Il 24 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, attività gratuite sia al museo dove, alle ore 14.00, si terrà il laboratorio per famiglie “Il museo delle storie nascoste”, sia al Parco Archeo Natura, che alle ore 16.30 propone la visita guidata partecipata “Un giorno in palafitta”.

Il 1° e il 15 ottobre alle ore 14.00 al Parco Archeo Natura è dedicato alle famiglie “Palafitticolo anch’io”, un laboratorio per conoscere e sperimentare le diverse attività praticate nelle palafitte dell’età del Bronzo mentre è per tutti, alle ore 16.30, la visita guidata al museo “Avete detto palafitte?”. Domenica 8 ottobre si festeggia la “Giornata delle Famiglie al Museo” con due attività: alle ore 14.00 al Parco Archeo Natura “Storie dalla Preistoria”, letture animate con Bandus…i narratori e alle ore 16.30 al museo “100% latte”, un laboratorio per famiglie per conoscere la produzione di latticini nei villaggi palafitticoli di Fiavé-Carera.

“Paesaggi stampati” è l’iniziativa in calendario domenica 22 ottobre alle ore 14.30 al Museo delle Palafitte che prevede attività pratica e dimostrativa per adulti di alcune tecniche di stampa homemade, in collaborazione con Ecomuseo della Judicaria.

Domenica 29 ottobre alle ore 14.30, al Museo delle Palafitte, conclude la rassegna autunnale “Argilla, ma che bel materiale!” un laboratorio per famiglie per scoprire le storie nascoste degli oggetti in ceramica esposti nelle vetrine del museo.