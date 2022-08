FDI – TN-AA * ELEZIONI: « PRESENTAZIONE STAMPA CANDIDÀTI, DE BERTOLDI – AMBROSI – GEROSA – URZÌ – GALATEO A TRENTO (HOTEL AMERICA 30/8 – 10.30) »

11.39 - lunedì 29 agosto 2022

Presentazione candidati di Fratelli d’Italia con le loro quattro punte – Martedì 30 agosto ore 10.30 Hotel America. Presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia in Trentino. Una punta al Senato, Andrea De Bertoldi, una punta alla Camera (con i candidati al femminile del plurinominale Alessia Ambrosi e Francesca Gerosa), una punta esterna con il commissario provinciale trentino di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì in un collegio di Vicenza (ma destinato a dare voce anche al Trentino Alto Adige) e infine una punta alla Camera in Alto Adige con Marco Galateo.

Uno schema di gioco “straordinario” e perfetto per dare rappresentanza e voce all’intera regione ed al Trentino nel futuro Parlamento.

Fratelli d’Italia presenta la sua squadra in conferenza stampa.

Martedì 30 agosto ore 10.30

Hotel America – Trento

Saranno presenti i candidati.

Fratelli d’Italia Trentino