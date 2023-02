TIM * DILIGENCE: « RICEVUTA DA KKR UNA RICHIESTA DI PROROGA DELL’OFFERTA NON VINCOLANTE »

23.10 - martedì 21 febbraio 2023

TIM: RICEVUTA DA KKR UNA RICHIESTA DI PROROGA DELL’OFFERTA NON VINCOLANTE

Con riferimento all’offerta indicativa e non vincolante presentata da KKR in data 1° febbraio 2023, facendo seguito al comunicato stampa del 6 febbraio 2023, TIM informa di aver ricevuto una lettera da KKR con cui la stessa ha prorogato il termine di tale offerta al 24 marzo 2023.

In particolare, secondo quanto indicato nella lettera, la proroga del termine è dovuta ad una richiesta del Governo di disporre di ulteriori quattro settimane per effettuare una analisi congiunta degli aspetti pubblicistici dell’operazione concernenti i poteri esercitabili dal Governo nel settore.

KKR ha tuttavia confermato la propria disponibilità a continuare un dialogo costruttivo con TIM e a procedere con le attività di due diligence.

TIM conferma che il Consiglio di Amministrazione si terrà comunque il 24 febbraio 2023 per discutere dell’offerta non vincolante di KKR e assumere le decisioni del caso.

TIM: NON-BINDING OFFER EXTENSION REQUEST RECEIVED FROM KKR

With reference to the indicative and non-binding offer submitted by KKR on 1 February 2023, following the press release of 6 February 2023, TIM informs that it has received a letter from KKR extending the deadline for such offer to 24 March 2023.

In particular, according to the letter, the extension of the deadline is due to a request by the Government to have an additional four weeks to carry out an analysis of the public aspects of the transaction concerning the powers exercisable by the Government in the sector.

However, KKR has confirmed its willingness to continue a constructive dialogue with TIM and to proceed with due diligence activities.

TIM confirms that its Board of Directors will in any case meet on 24 February 2023 to discuss KKR’s non-binding offer and take the appropriate decisions.