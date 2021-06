CORI DEL TRENTINO * RADIO 1 RAI: « I CANTI DEL “ CORO ROEN DI DON “ ANIMERANNO LA PUNTATA DI “ TRENTINO TERRA DEI CORI “, MARTEDÌ 8 GIUGNO ALLE 13. 20 SU

In onda una nuova puntata di Trentino Terra dei Cori. Il Coro Roen di Don domani. su Radio 1 Rai alle 13.20.

L’identikit e i canti del Coro Roen di Don animeranno la puntata di Trentino Terra dei Cori in onda domani, martedì 8 giugno alle 13, 20 su Radio 1 Rai. Fondato nel 1964, il corodell’Alta Anaunia iniziò ad eseguire brani religiosi e di montagna sotto la guida di Aldo Lorenzi.

Da allora ad oggi sono state numerosissime le esibizioni in pubblico del Coro Roen, documentate dai ben cinque dischi incisi. A raccontarne la storia intercalata da canti sarà Alberto Lorenzi, figlio di Aldo e attuale direttore del Coro. Per seguire il programma curato da Silvia Gadotti con la regia di Stefano Uccia, basta sintonizzarsi alle 13.20, subito dopo il GR1 nazionale, sulle frequenze di Rai Radio 1 in FM 88.6 – 87.9 – 91.00 – 91.3.

In allegato, una foto del Coro Roen di Don durante un concerto in onore di Aldo Lorenzi