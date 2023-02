FONDAZIONE FERRARA ARTE * “MOSTRA RINASCIMENTO“: VITTORIO SGARBI, « VENITE A SCOPRIRETE MISTERO E RICCHEZZA DELLA CONOSCENZA »

12.53 - giovedì 23 febbraio 2023

RINASCIMENTO A FERRARA Vittorio Sgarbi in tv sabato 25 febbraio nello speciale di La7. Quasi 2.500 visitatori nei primi 5 giorni di mostra, dal 3 al 5 marzo aperture straordinarie serali per il videomapping.

A Ferrara, città delle meraviglie e del silenzio, scoprirete il mistero davanti a voi e uscirete con la conoscenza dentro di voi”. Parola di Vittorio Sgarbi, curatore con Michele Danieli della mostra Rinascimento a Ferrara a Palazzo dei Diamanti, intervistato nell’ambito della trasmissione Like, in onda su La7 sabato 25 marzo dalle 12,30 (il servizio andrà in onda indicativamente alle 12,50). Lo speciale tratterà della nuova rassegna, aperta al pubblico sabato scorso e dedicata a due maestri ferraresi del Rinascimento: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, affiancati da ‘compagni di viaggio’ contemporanei: Mantegna, Cosmè Tura, Niccolò dell’Arca, Marco Zoppo e da Antonio da Crevalcore, Guido Mazzoni, Boccaccio Boccaccino, Francesco Francia e Perugino.

Gli spazi espositivi accolgono opere da tutto il mondo e si trovano nel ritrovato palazzo dei Diamanti, riaperto dopo due anni di lavori per quasi sei milioni di euro di investimenti, “il più bel palazzo rinascimentale del Nord Italia”, dice Sgarbi. La mostra da sabato a mercoledì ha visto la presenza di 2.450 persone.

E da venerdì 3 marzo – fino a domenica 5 marzo – alla sera è previsto uno spettacolo di “straordinaria complessità” sul palazzo, con uno show di videomapping, infatti, gli 8mila “diamanti” che ne compongono le facciate “scomporranno la luce proprio come fanno le pietre preziose, diventando scrigno dell’espressività e della forza dei maestri del Rinascimento ferrarese”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune, Ferrara Tua, Fondazione Ferrara Arte, Università di Ferrara e Fondazione Estense.

Lo show visivo partirà il 3 marzo dalle 20 fino a mezzanotte, ogni 15 minuti circa, sabato 4 dalle ore 19 e il 5 marzo dalle 18,30 a mezzanotte, sempre ogni 15 minuti circa. Nei tre giorni di videomapping la mostra rimarrà aperta fino alle 23 e dall’avvio degli spettacoli si potrà accedere non dall’ingresso principale (coinvolto nelle proiezioni), ma dal bookshop a fianco.

Fondazione Ferrara Arte