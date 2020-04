PD NAZIONALE * INPS: SERRACCHIANI, « QUANTO STA ACCADENDO AL SITO IN QUESTE ORE è INTOLLERABILE, BISOGNA COINVOLGERE I COMMERCIALISTI »

“Quanto sta accadendo al sito dell’Inps in queste ore è intollerabile e ci chiediamo se non era da aspettarselo dopo aver comunicato nei giorni scorsi che questo tipo di accesso sarebbe stata l’unica opzione disponibile per richiedere le indennità per professionisti e autonomi. Avevamo richiamato più volte la necessità, in questa fase, di favorire un rapido accesso ai pagamenti per lavoratori dipendenti, imprese e autonomi.

Il Pd aveva chiesto di consentire che i commercialisti e gli intermediari, in quanto iscritti all’ordine, potessero spedire una PEC all’INPS certificando le ore di lavoro perse e la richiesta di cassa integrazione, aggiungendo l’iban del dipendente. In questo modo, entro il 10 aprile l’INPS sarà in grado di procedere con un bonifico. Un provvedimento preso in questa direzione aiuterebbe una gestione ordinata e celere del sito dell’INPS e verrebbe incontro alle giuste esigenze dei cittadini”.

Così in una nota la deputata e vicepresidente del Pd Debora Serracchiani.