CONI TRENTO * “TROFEO CONI WINTER«: « L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “FIACCOLE OLIMPICHE“ A PINZOLO (11/12 – ORE 11.00) »

10.42 - venerdì 09 dicembre 2022

Dal 16 al 18 dicembre il Trentino avrà l’onore di ospitare il primo Trofeo Coni winter. Si tratta di una manifestazione che abbraccia le discipline olimpiche invernali ed è dedicata alle rappresentative regionali U14i. Inoltre, il Trofeo Coni winter è inserito nel dossier di candidatura per i XXV Giochi Olimpici invernali 2026 che l’Italia si appresta ad ospitare.

A Pinzolo alla Casa della Cultura in via Roma 3/5 dal 11 al 18 dicembre saranno esposte le fiaccole di 21 edizioni dei Giochi Olimpici moderni e divise della squadra nazionale delle ultime 6 Olimpiadi. Inaugurazione della MOSTRA delle FIACCOLE OLIMPICHE il giorno 11 dicembre alle ore 11 presso la sala del terzo piano della Casa della Cultura in via Roma a Pinzolo.

