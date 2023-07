PAT * OSPITALITÀ: « L’ALTA FORMAZIONE DI RONCEGNO TERME RADDOPPIA CON LA SVIZZERA, RICONOSCIUTA L’ECCELLENZA DELL’OFFERTA FORMATIVA »

13.26 - mercoledì 5 luglio 2023

L’ Alta Formazione di Roncegno Terme raddoppia con la Svizzera.Riconosciuta l’eccellenza dell’offerta formativa nel campo dell’ospitalità. E’ stato raggiunto un nuovo obiettivo per la crescita e il riconoscimento dell’offerta formativa dell’Alta Formazione Professionale – Management dell’Ospitalità, percorso di studi organizzato e gestito a Roncegno Terme dall’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico Terme: è stata formalizzata infatti la collaborazione con la B.H.M.S – University di Lucerna, che consentirà a quattro studenti diplomati a Roncegno Terme di frequentare un ulteriore anno, che li porterà alla laurea, in Svizzera, a partire da gennaio 2024, al termine del loro percorso di studi in Trentino. “E’ una collaborazione – questo il commento dell’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti – che testimonia il valore dell’Alta Formazione e il costante investimento che si fa per dare sempre più opportunità ai giovani che hanno bisogno di qualificarsi sempre di più per vedere riconosciute le proprie capacità nel mondo del lavoro”.

L’accordo di collaborazione con la B.H.M.S – University di Lucerna è stato formalizzato nei mesi scorsi e si aggiunge a quello già in essere con l’Università svizzera di Montreux. La prossima settimana i quattro studenti e i rappresentati dell’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico Terme saranno in Svizzera per partecipare ad un evento legato alla collaborazione con l’ateneo riservato alle partnership estere.

“Un’occasione di crescita – spiega il dirigente dell’Istituto Federico Samaden – che testimonia il grande lavoro svolto dal sistema formativo trentino e dalle categorie di settore che hanno permesso di elevare la caratura dell’offerta formativa e ricevere questo riconoscimento”.

Il percorso di Roncegno Terme (studi post diploma di due anni) ha intrecciato rapporti con importanti realtà formative e imprenditoriali, nazionali ed estere, con associazioni internazionali di scuole alberghiere di eccellenza e con la rete che riunisce i 220 istituti alberghieri italiani (Re.NA.I.A), oltre che con centri universitari europei. “Con queste iniziative – conclude Samaden – vogliamo rinnovare l’approccio formativo, rilanciando il valore dell’apprendimento nel sistema duale e nel sistema scuola-lavoro”.