TRENTO FUNIVIE * SKIAREA MONTE BONDONE: « MALTEMPO, RINVIATA L’APERTURA DEL 2 DICEMBRE PER RAGIONI DI SICUREZZA »

12.45 - venerdì 1 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

La perturbazione in atto, favorita da una marcata inversione termica, sta portando piogge copiose fino a quota 2100 m. Le previsioni per le prossime ore annunciano una intensificazione delle piogge, con la quota neve che si mantiene straordinariamente alta per il periodo.

Per questo motivo, siamo costretti a rinviare l’apertura prevista per domani sabato 02 dicembre 2023 per ragioni di sicurezza.

Nella giornata di domani, a fine perturbazione, confidiamo di poter confermare l’apertura per la giornata di domenica 03 dicembre 2023. Seguiranno ulteriori comunicazioni. Si invitano tutti gli Operatori Turistici ed i loro clienti a guardare la webcam e tutti gli aggiornamenti sulle previsioni meteorologiche ed eventuali ulteriori aperture di impianti e piste, collegandosi al nostro sito internet www.skimontebondone.it e ai nostri canali social.