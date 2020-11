COMUNE DI TRENTO * CITTà DEL NATALE: « CHIEDIAMO DI SEGNALARE INIZIATIVE ED EVENTI, ANCHE REALIZZATI IN MODALITà VIRTUALE O A DISTANZA PROGRAMMATI IN CITTà NEL PERIODO NATALIZIO »

Trento, città del Natale: il calendario si arricchisce con le segnalazioni dei protagonisti.

Il calendario dell’iniziativa Trento, città del Natale, è in fase di costruzione e in quest’anno così particolare punta a raccogliere in un unico cartellone tutti i contributi che verranno proposti da enti, associazioni, artisti, esercizi commerciali impegnati nel mondo della cultura della città.

L’ufficio Cultura e turismo chiede quindi di segnalare iniziative ed eventi, anche realizzati in modalità virtuale o a distanza, programmati in città nel periodo natalizio.

Le segnalazioni vanno inviate a ufficio.cultura-turismo@comune.trento.it, per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente l’ufficio al numero 0461/884983 (Luana Slomp).