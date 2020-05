PAT * TRENTINO SOSTENIBILE DEL 2040: « CONTINUA ONLINE IL PERCORSO PARTECIPATIVO CON GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI TRENTINI »

Trentino Sostenibile del 2040, il percorso partecipativo continua con gli studenti degli Istituti Superiori. Al Marie Curie a Pergine e al Liceo Da Vinci a Trento.

Continua online il percorso partecipativo degli studenti degli Istituti Superiori trentini sugli obiettivi prioritari per il Trentino Sostenibile del 2040. Il contributo delle ragazze e dei ragazzi delle classi terze, quarte e quinte superiori del Marie Curie di Pergine e del Liceo Da Vinci di Trento sono stati rispettivamente sui temi Acqua e Parità di genere. Con l’ormai consueto metodo dei 3 Orizzonti, le studentesse e gli studenti si sono confrontati ed espressi sui due dei dieci obiettivi prioritari per la Strategia provinciale di Sviluppo Sostenibile

Oltre trenta ragazze e ragazzi che, nel 2040 avranno superato i 35 anni, hanno partecipato con entusiasmo al percorso partecipativo stimolati dal team del prof. Roberto Poli dell’Università degli Studi di Trento. Molti di loro hanno sottolineato la soddisfazione per essere stati coinvolti dalla Provincia autonoma in un confronto/riflessione su temi importanti per la Strategia provinciale di Sviluppo Sostenibile.

Già come gli studenti universitari, la scorsa settimana, anche alcune delle ragazze e ragazzi degli Istituti Superiori di Pergine e Trento hanno auspicato che queste opportunità di partecipazione alle decisioni importanti del proprio territorio vengano ripetute in futuro.