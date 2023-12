TRENTINO MARKETING * “GOOD BUY TRENTINO“: « 70 TOUR OPERATOR PRESENTI IN VAL DI FIEMME, PER SCOPRIRE L’OFFERTA INVERNALE DEL TERRITORIO (3-6/12) »

11.13 - venerdì 1 dicembre 2023

Da domenica in Val di Fiemme oltre 70 tour operator per l’appuntamento con il Good Buy Trentino giunto alla 20a edizione. Lunedì 4 dicembre al Palafiemme di Cavalese il workshop con gli operatori trentini – oltre cento quelli iscritti – da tutti gli ambiti turistici. Filo conduttore le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026.

In una Val di Fiemme imbiancata dalle recenti nevicate e con le piste delle sue skiarea già in funzione, da domenica 3 a mercoledì 6 dicembre Tour Operator da 30 paesi si ritroveranno nella valle dolomitica in occasione dell’evento trade Good Buy Trentino, giunto alla 20 edizione e dedicato alla promozione della vacanza invernale 2024, organizzato da Trentino Marketing in collaborazione con l’APT di Fiemme e Cembra.

Good Buy Trentino, ospitato per la terza volta in val di Fiemme, è un momento di incontri B2B (business to business) tra operatori della domanda estera e italiana (buyer) e operatori dell’offerta del Trentino (seller: Apt, hotel, consorzi, impianti, ecc…). Un’occasione di promozione del territorio ai buyer internazionali con informazioni dettagliate su tutti gli aspetti dell’accoglienza e dell’offerta, ma anche la possibilità per loro di partecipare a educational sul territorio mirati e personalizzati per vivere “l’esperienza Trentino”, e in cui non mancano momenti di accoglienza e di convivialità.

La scelta degli operatori invitati segue la strategia promozionale di Trentino Marketing Viene, infatti, effettuata un’attenta selezione dei tour operators che promuovono le motivazioni analizzate, identificando gli interessi specifici di ognuno e creando un raccordo diretto con la proposta del territorio.

Momento centrale dell’appuntamento sarà la giornata di workshop di lunedì 4 dicembre in programma al Palafiemme Centro Congressi di Cavalese. Saranno presenti i 75 buyers di 30 Paesi tra cui 10 extraeuropei (Armenia, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea, Danimarca, Estonia, Georgia, Germania, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, USA), che sono stati scelti privilegiando settori come la vacanza attiva invernale, oltre ovviamente a quelli generalisti. In questa giornata incontreranno oltre 100 sellers locali, ovvero rappresentanti delle Apt di ambito, di consorzi, strutture ricettive, TO, delle Società impiantiste, fornitori di servizi, fornitori di esperienze, guide alpine, in rappresentanza di tutti gli ambiti territoriali trentini. Saranno inoltre presenti l’Aeroporto Catullo di Verona, il Consorzio Dolomiti Superski, l’Associazione dei Maestri Sci del Trentino. A oggi risultano già prefissati oltre 1500 incontri tra gli operatori.

Filo conduttore di questa edizione del Good Buy Trentino, e che spiega anche il perché della scelta della val di Fiemme, saranno i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 che la valle trentina ospiterà per le competizioni di sci nordico, combinata nordica, salto, para biathlon e para cross country skiing: circa 60 gare, il numero più alto tra tutte le sedi designate, con l’obiettivo di instaurare nuove relazioni con il mondo trade in vista di questo importante appuntamento. Dell’Olimpiade trentina si parlerà nella serata di martedì 5 dicembre presso lo Stadio del Salto di Predazzo, venue olimpica insieme al Centro del fondo di Lago di Tesero.

Sempre martedì 5 sono state programmate tre tipologie di eductour per permettere ai buyers di vivere di persona le esperienze outdoor della Val di Fiemme e in particolare sci alpino, accompagnati dai Maestri di Sci AMSI nelle Skiarea di Pampeago e del Cermis; sci nordico al Centro Fondo Lavazè e il wellbeing in nature, una esperienza immersiva camminando nei boschi ricoperti di neve, con guide ed esperti, per riscoprire l’armonia della natura, sempre in zona Lavazè.

20 anni di GBT:

· Il primo GBT, nel 2004 a Campiglio, ha ospitato 70 buyers provenienti da 12 paesi. Ora ospitando il medesimo numero di operatori vengono coinvolti 30 paesi nelle edizioni invernali e fino a 21 in quelle estive (+7% rispetto al 2022; +150% dal 2004) tra Europa e paesi extraeuropei.

· Si conferma l’interesse delle aziende trentine; dal 2004 ad oggi le adesioni sono passate da 52 a 113 con un aumento del 117%.

· Nei 20 workshop GBT sono stati organizzati più di 20.000 incontri tra domanda e offerta.

· Nelle 11 edizioni invernali circa 800 tour operators hanno potuto conoscere il Trentino