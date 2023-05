A22 – AUTOSTRADA DEL BRENNERO * BILANCIO 2022: « UTILE A 93,55 MILIONI, +7,4% RISPETTO AL 2019 / SCENDE ANCORA IL TASSO DI INCIDENTALITÀ A 14,81 »

15.07 - venerdì 19 maggio 2023

Utile a 93,55 milioni: +7,4% rispetto al 2019. Scende ancora il tasso di incidentalità: 14,81 Bilancio 2022, è l’anno dei record. Fatturato, utile, manutenzioni e sicurezza al top. Idrogeno, nascono quattro nuovi impianti di distribuzione.

“Il 2022 è stato l’anno dei record: abbiamo segnato i migliori risultati di sempre tanto nel fatturato, quanto nell’Ebitda, quanto nell’utile. Una gestione virtuosa ci ha permesso, infatti, di chiudere l’esercizio con 93,55 milioni di utile netto. E tutto questo a fronte di un nuovo record di investimenti in manutenzioni e sicurezza. Avere superato tutti i target ci permette di guardare con grande ottimismo e con la massima determinazione agli investimenti epocali da 7,2 miliardi che abbiamo pianificato. Degna di così ottimi risultati anche la chiusura dell’anno, con il riconoscimento, a dicembre da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della fattibilità della nostra proposta di finanza di progetto”. Diego Cattoni, Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero, commenta in questi termini il bilancio di un anno straordinario per la Società. Il Consiglio di Amministrazione presieduto da Hartmann Reichhalter ha potuto così approvare, questa mattina, un bilancio che non solo segna un utile di esercizio di 36,6 milioni

superiore a quello del 2021 (56,95 milioni), ma che supera addirittura il record fatto registrare nel 2019, ultimo anno prima della pandemia quando si toccarono gli 87,1 milioni. Un’annata di primati in cui si inscrive anche quello particolarmente caro alla Società relativo alla sicurezza: il Tasso di Incidentalità Globale di A22 (TIG, dato dal rapporto tra numero di incidenti per chilometri percorsi) scende ancora di oltre un punto, attestandosi a 14,81 (rispetto al 15,99 del 2021), contro una media nazionale ferma a 28 nel 2021. “I risultati economici sono fondamentali – osserva il Presidente Reichhalter -, ma credo che la Società esprima la sua cifra particolare soprattutto nell’attenzione alle esigenze dei migliorare, ammodernandola, un’arteria sempre più compatibile con le esigenze ambientali. Gli anni record rappresentano anche il segnale della necessità di assorbire progressivamente su rotaia il traffico merci a lunga percorrenza e di proseguire nello sviluppo di sistemi di gestione innovativi che garantiscano la fluidità del traffico. Noi siamo pronti, non ci resta che attendere, con fiducia e umiltà, la nuova concessione”.

Il bilancio 2022- Al lordo delle imposte, il risultato si è attestato a 130,7 milioni di euro, contro i 78,7 milioni registrati nel 2021 (+65,9%). In netta crescita anche l’Ebitda che fa segnare 213,74 milioni di euro (erano 121,14 nel 2021) e l’Ebit a 123,91 milioni (42,46 lo scorso anno). Gli ottimi risultati economici sono anche il riflesso del ritorno ai flussi di traffico pre-Covid. Il 2022 ha fatto registrare infatti un +17,4% rispetto al 2021 con un +23,45% dei chilometri percorsi dai veicoli leggeri e un +6% di quelli effettuati dai pesanti. In totale si sono superati i 5 miliardi di chilometri percorsi lungo il nastro autostradale che unisce il Brennero con Modena. Il valore della produzione, che nel 2022 è stato di 467 milioni di euro (353,1 milioni nel 2021), reca un incremento di 113,9 milioni, corrispondente ad un aumento percentuale del 32,25%. Il valore della produzione consolidato supera i 584 milioni di euro. L’area finanziaria ha contribuito al risultato di periodo con il valore di 6,8 milioni di euro. Crescono i ricavi dalle aree di servizio passando dai 13,10 milioni del 2021 ai 19,06 del 2022.

Investimenti e manutenzioni. Nonostante la ripresa dei volumi di traffico, grazie ad un’attenta programmazione, la Società ha messo in campo una nuova straordinaria stagione di manutenzioni, arrivando a investire 71,4 milioni (65,9 milioni nel 2021), più di 227.000 euro a km, nettamente al di sopra della media nazionale. Segno di un impegno che è totale anche se ancora opera in attesa del riaffido della concessione, come dimostrano gli sforzi compiuti per ammodernare l’arteria con un investimento pari a 36,8 milioni di euro (+30%).

Idrogeno, via libera ai nuovi impianti per la mobilità sostenibile descritto all’interno della proposta di finanza di progetto approvata dal Mit, con cui Autobrennero punta a fare dell’A22 il primo Green Corridor d’Europa. All’interno è contemplata la realizzazione di complessivi 8 nuovi centri di produzione e/o distribuzione, equamente dislocati lungo la carreggiata nord e sud del tracciato, che si andranno ad aggiungere, per un totale di nove, a quello di Bolzano sud, il primo centro di produzione e distribuzione di idrogeno green d’Italia, aperto ancora nel 2014.

Una pianificazione del tutto allineata con i contenuti del Pnrr, che prevede in particolare per il periodo 2021-2026, una dotazione di 230 milioni di euro per lo sviluppo di 40 stazioni di rifornimento di idrogeno su scala nazionale. Autostrada del Brennero ha presentato un’apposita istanza per accedere a questi contributi che ha avuto esito positivo: la Società si è infatti aggiudicata un contributo di 15 milioni di euro che saranno utilizzati per la costruzione di 4 impianti di distribuzione di idrogeno: dunque 3,75 milioni per impianto, il massimo dell’ammontare ottenibile. Di qui la volontà di approvare i progetti definitivi delle quattro opere, che rappresenteranno il prossimo decisivo step dell’intera strategia dedicata al vettore energetico di Autobrennero. Le nuove realtà, che in una prima fase saranno alimentate con l’idrogeno generato a Bolzano, sorgeranno nei pressi dell’Autoporto di Sadobre, delle aree di Servizio Paganella Est ed Ovest e del CSA di Verona. Per quest’ultimo la Società riceverà un ulteriore contributo di 1,35 milioni, fondi che il progetto si è aggiudicato sul programma europeo Life.