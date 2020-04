ETIKA * COVID 19: « STANZIATI 100 MILA EURO PER GARANTIRE SUPPORTO PSICOLOGICO E SOSTEGNO A DISTANZA DELLE PERSONE FRAGILI »

Etika, il gruppo di acquisto eco-solidale di energia e gas della Cooperazione con Dolomiti Energia ha stanziato 100.000, per garantire il supporto psicologico e il sostegno a distanza delle persone fragili segnalate dalle cooperative sociali e dalle associazioni aderenti alla Consulta provinciale per la Salute.

Saranno consegnati strumenti tecnologici, predisposti per un accesso facile, con l’aggiunta di Sim Card donate da Coopvoce e l’integrazione, quando necessaria, di un supporto ulteriore di educatori e psicologi di riferimento degli utenti. L’intervento si aggiunge a quello avviato la settimana scorsa per fronteggiare la povertà alimentare con la consegna di pacchi con beni di prima necessità.

La condizione di isolamento e il venir meno dei supporti psicologici diretti all’interno dei centri e delle sedi delle organizzazioni sociali a causa dell’isolamento e delle chiusure dovuti al Covid 19, rischia di aumentare sensibilmente la fragilità delle persone e delle famiglie che già prima della pandemia vivevano situazioni complesse a causa di malattie o disabilità. In alcuni casi, anche laddove il sostegno è garantito a distanza dalle cooperative sociali e dalle associazioni di volontariato aderenti alla Consulta provinciale per la Salute, mancano nelle famiglie adeguati strumenti tecnologici o le connessioni che permettono di mantenere la relazione di aiuto.

Per questo etika, l’iniziativa luce e gas della Cooperazione con Dolomiti Energia, ha stanziato 100.000 per garantire anche a distanza la continuità, e se necessario l’integrazione, del supporto psicologico e della relazione socio-educativa. Alle dotazioni tecnologiche si aggiunge la connessione gratis per due mesi con le Sim Card offerte da Coopvoce, con ulteriori due mesi donati da etika.

Un gruppo multidisciplinare è inoltre al lavoro per studiare: le modalità e le applicazioni per rendere più semplice possibile l’uso di questi strumenti da parte degli utenti; possibili contenuti utili in questo periodo e non solo, e infine modalità di consegna “fisica” del bene che tutelino la salute. Gli strumenti saranno donati alle persone in difficoltà individuate dalle cooperative sociali e dalle associazioni. Si tratta di persone già seguite e che hanno, con l’educatore o il terapeuta della loro organizzazione di riferimento, una relazione di fiducia difficilmente sostituibile nel breve periodo.

Alessandro Ceschi, direttore generale Federazione Trentina della Cooperazione: “Questo intervento di contrasto alla solitudine si aggiunge a quello sul fronte alimentare che abbiamo attivato la settimana scorsa con la consegna di beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà segnalate dalle Comunità di Valle. L’obiettivo di queste operazioni è prevenire o, almeno arginare, l’emergenza sociale che il Coronavirus sta causando e che, seppur meno visibile, rischia di avere gravi e durature conseguenze per le nostre comunità.”

Marco Merler, AD di Dolomiti Energia, aggiunge: “Questi obiettivi sono coerenti con la finalità sociale, che insieme alle caratteristiche economiche ed ecologiche, ha convinto 55.000 trentini a scegliere etika. Per ogni contratto luce e gas targato etika, infatti, Dolomiti Energia versa annualmente 10 € al Fondo solidale dedicato al sostegno di persone con disabilità che oggi ha raggiunto quota 1 milione e 200 mila euro. Parte di queste risorse sono già state impiegate – e così continuerà ad essere in futuro – per progetti che accompagnano all’autonomia e alla vita indipendente più di 70 persone con disabilità. Con Etika desideriamo essere vicini e solidali alle famiglie, oggi più che mai.”