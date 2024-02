A22 – AUTOBRENNERO * FRANA: « CONCLUSI I LAVORI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA, AUTOSTRADA VERSO LA COMPLETA RIAPERTURA »

17.29 - giovedì 8 febbraio 2024

Conclusi i lavori di pulizia e messa in sicurezza. Frana, vallo definitivo quasi terminato. L’autostrada verso la completa riapertura. Il versante orientale protetto da un sistema di reti e chiodi.

Si avviano alla conclusione i lavori di allestimento del vallo tomo definitivo posto a protezione del versante orientale dell’A22, poco prima della galleria di Castelrotto (km 65). Dopo che lunedì 29 gennaio del materiale roccioso si era staccato dalla parete, la macchina di Autostrada del Brennero, in collaborazione con i tecnici della Provincia Autonoma di Bolzano, si era messa immediatamente in moto per porre in sicurezza l’intera area.

La maggior parte del materiale era stato trattenuto dalle tre file di paramassi predisposte, in un’ottica preventiva, a protezione della carreggiata. I lavori di disgaggio della parete sono stati completati e la parete, ripulita e priva di materiali instabili, è stata quindi completamente messa in sicurezza: le operazioni di collocamento di reti di protezione sulla sommità verranno completate con le chiodature e la posa di funi. Il tomo di protezione a valle, una struttura che raggiungerà i 7,5 metri di altezza e la cui realizzazione è iniziata immediatamente all’indomani dello smottamento, è quasi terminato. Ai quattro metri costruiti con materiale reperito in loco si aggiungeranno i 3,5 metri della nuova barriera di paramassi che verrà eretta sulla sommità dello stesso, garantendo la protezione della carreggiata. Per consentire l’esecuzione di questi lavori ancora a oggi si viaggia solo in carreggiata sud su una corsia per senso di marcia. Ma alla luce del quadro estremamente rassicurante emerso e dell’ottimo stato di avanzamento dei lavori si prevede il ripristino della normale circolazione entro i primi giorni della prossima settimana.