FEDERCASSE * CREDITO COOPERATIVO: « SOTTOSCRITTO IL TESTO COORDINATO CCNL, PER QUADRI DIRETTIVI E PERSONALE AREE PROFESSIONALI »

Prorogato anche per 12 mesi l’accordo nazionale sulle agibilità sindacali, in scadenza a fine 2023. E’ stato sottoscritto oggi a Firenze tra Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo il testo coordinato del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che era stato siglato l’11 giugno 2022 per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo.

“Quelli che vanno dall’accordo di rinnovo del giugno 2022 ad oggi – sottolinea il Vice Presidente di Federcasse e Presidente delegazione sindacale Matteo Spanò – sono stati diciotto mesi di lavoro intenso e proficuo svolto insieme alle organizzazioni sindacali”. “Mesi caratterizzati da un confronto serrato, a volte complesso, che ci ha consentito, tra l’altro, di aggiornare le disposizioni collettive nazionali del Credito Cooperativo in materia di nuovi profili professionali e di rinnovare, dopo 15 anni, anche il contratto dei Dirigenti delle BCC”.

“Il lavoro svolto – ha detto ancora Spanò – ha riguardato temi importanti per le aziende e per i lavoratori del Credito Cooperativo. In vista dei prossimi impegni, l’auspicio è quello di proseguire nel solco del lavoro svolto finora, nel segno del bene comune e della individuazione di regole collettive del lavoro a misura delle banche di comunità”. Sempre oggi è stata convenuta la proroga di 12 mesi dell’Accordo nazionale sulle agibilità sindacali nel Credito Cooperativo, in scadenza a fine 2023.