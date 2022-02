PD – TRENTINO * “AGORÀ DEMOCRATICA“ – “IDEE PER AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA“: « OSPITI, SEN. ROSSOMANDO – OLIVI – ZENI – MIRANDOLA – OLIVIERI – PAROLARI – CASETTI (SU ZOOM 7/2 ORE 17.30) »

14:24 - 4/02/2022

Le Agorà democratiche offrono un’occasione di confronto aperto sui temi della democrazia e dell’Italia che vogliamo. Le parole del presidente Mattarella in tema di giustizia hanno colto il bisogno di una riforma dell’amministrazione della giustizia in Italia, per ricostruire fiducia nell’operato della Magistratura e per assicurare ai cittadini certezza del diritto e tempi certi.

Su iniziativa del circolo del PD di Rovereto è stata organizzata un’ Agorà sulla giustizia.

A partire dalla relazione annuale sull’amministrazione della giustizia della ministra Cartabia e dalle proposte del Partito Democratico, la responsabile nazionale del settore giustizia, la senatrice Anna Rossomando, dialoga con sulle possibili riforme di un sistema giudiziario che ha bisogno di più efficienza senza che sia abbassata la qualità delle decisioni e senza che siano ridotte le garanzie per le parti del processo civile, così come del processo penale. Il paese ha bisogno di un servizio che produca decisioni in tempi ragionevoli, ma i cittadini hanno anche bisogno di un sistema che consenta loro di esercitare i propri diritti e che garantisca una reale possibilità di difendersi quando imputati.

Il paese non ha invece bisogno di un sistema che sia strumentalizzato dalle forze politiche a fini di ricerca del consenso. Ragioniamo quindi sulla necessità di superare gli abusi del panpenalismo e del populismo penale e sull’attuazione del dettato costituzionale in materia di pena, non una vendetta pubblica, ma uno strumento per la risocializzazione dei cittadini che per i motivi più diversi hanno infranto norme che tutelano beni collettivi di primaria importanza. Ragioniamo infine anche sui risultati prodotti dalla delega di competenze dello Stato alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di giustizia e sulle potenzialità del trasferimento di queste funzioni agli enti locali territoriali.

Accanto all’intervento della senatrice Rossomando l’Agorà ospiterà gli interventi dei consiglieri provinciali Alessandro Olivi e Luca Zeni, gli avvocati Paolo Mirandola, Luigi Olivieri, Valeria Parolari, Fabrizio Casetti.

È possibile partecipare all’evento collegandosi via Zoom o seguendo la diretta facebook sulla pagina del PD del Trentino LINK

