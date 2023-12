ENAC E RAI * DISABILITÀ: PRESIDENTE DI PALMA, « IL TRASPORTO AEREO DEVE ESSERE PRESO DA MODELLO, PER CREARE INTERMODALITÀ REALMENTE INCLUSIVA »

14.23 - mercoledì 20 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Viaggiare in aereo non è mai stato più inclusivo. Enac e Rai insieme a fianco dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta.

25 aeroporti coinvolti da Enac in 14 regioni d’Italia per il progetto di collaborazione Enac – Rai. Obiettivo: diffondere una cultura del volo accessibile a tutte e tutti, nessuno escluso. L’accordo è stato presentato ieri in una conferenza stampa, moderata dalla giornalista Rai Paola Severini Melograni, a cui hanno partecipato il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami, il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, il Generale Luca Baione Capo Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia dello Stato Maggiore Aeronautica e, con un video messaggio, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Il Presidente Di Palma: “Il trasporto aereo deve essere preso da modello per creare una intermodalità realmente inclusiva, segno di civilizzazione di un Paese. L’Italia è all’avanguardia in ciò. L’Enac, dalla sua costituzione, è impegnato a tutelare i passeggeri e garantire il diritto alla mobilità per tutti coloro che vogliono volare, senza lasciare indietro nessuno. Abbiamo sempre coinvolto tutto il settore, consapevoli che fare sistema è l’unico modo per raggiungere l’obiettivo comune che, peraltro, per gli operatori ha anche importanti ritorni economici”.

“L’avvio della collaborazione con la Rai – ha commentato il Direttore Generale Quaranta – ci permetterà di far conoscere ancora di più il nostro impegno concreto per i diritti di tutti i passeggeri, che va dall’attività di regolazione; al progetto Enac “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” che facilita il viaggio alle persone autistiche; al tavolo tecnico permanente con tutti gli operatori per trovare soluzioni concrete e sostenibili alle criticità; al progetto One Click Away con le compagnie nazionali e con l’associazione IATA per facilitare l’accesso alle informazioni sui siti”.

La collaborazione Enac – Rai prevede che nelle Sale Amiche degli aeroporti italiani vengano proiettate le trasmissioni integrali delle puntate di “O Anche No Estate” in onda su Rai 3 (e Raiplay) e la trasmissione di brevi clip (“best of” della stagione estiva, incentrata sui luoghi d’arte e cultura accessibili d’Italia) sui monitor degli aeroporti aderenti all’iniziativa, per divulgare i messaggi di inclusione e la consapevolezza dei propri diritti.

Con le testate Regionali Rai verranno inoltre realizzati servizi in tutti gli aeroporti aderenti sulle attività messe in campo a favore dei passeggeri con disabilità fisica, psichica, sensoriale e neuro divergenti per semplificare l’esperienza di volo e migliorarne la qualità.