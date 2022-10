PAT * “LA PROVINCIA INCONTRA I MAESTRI ARTIGIANI”: FAILONI, « LA SECONDA EDIZIONE AL PALAROTARI, OTTIMISMO E LAVORO DI SQUADRA »

19.51 - lunedì 10 ottobre 2022

Failoni: “Ottimismo e lavoro di squadra”; Seconda edizione de “La Provincia incontra i Maestri Artigiani”, al PalaRotari.

La seconda edizione de “La Provincia incontra i Maestri Artigiani”, dopo la prima di tre anni fa, ha offerto l’opportunità di vedere più da vicino un mondo ricco di competenza ed esperienza e che presenta numeri importanti visto che sono circa 400 i Maestri Artigiani in Trentino. All’appuntamento, che si è tenuto questo pomeriggio presso il PalaRotari di Mezzocorona, ed è stato moderato da Giampaolo Pedrotti, hanno partecipato anche l’assessore provinciale all’artigianato Roberto Failoni e l’assessore all’istruzione e cultura Mirko Bisesti, oltre ad altri rappresentanti istituzionali e del settore.

“Voglio ricordare – ha detto in apertura l’assessore Failoni – l’impegno richiesto a chi ha intrapreso il percorso che porta al titolo di Maestro Artigiano, perché 400 ore di formazione sono un impegno notevole soprattutto per chi vive e lavora in zone periferiche. Appuntamenti come questo e come quello di tre anni fa servono per valorizzare la figura del Maestro Artigiano. Su questo si sta lavorando molto, ma oggi è anche l’occasione per dare un messaggio positivo dopo quello che la comunità ha passato e sta passando, col Covid e con la crisi energetica e il conflitto alle porte dell’Europa. Oggi è necessario lavorare come una squadra per superare le difficoltà. Anche su questo siamo molto impegnati nonostante il momento, con l’obiettivo di dare risposte”.

La serata è stata caratterizzata anche da momenti di intrattenimento, con lo spettacolo di Lucio Gardin, e da testimonianze da parte dei protagonisti dell’evento, come l’intervista al Maestro artigiano più anziano ed alla Maestra Artigiana più giovane.

Sono intervenuti anche Marco Segatta, presidente dell’Associazione Artigiani, Bruno Degasperi, direttore di Accademia d’Impresa, che ha presentato i corsi di aggiornamento, e Roberto Mattarei, presidente della Commissione provinciale per l’artigianato.

Segatta ha parlato di un evento che possa essere di auspicio per un futuro migliore. Ha riconosciuto il lavoro fatto per dare visibilità alla figura del Maestro Artigiano. Ha inoltre ricordato le difficoltà che anche il modo dell’artigianato sta vivendo in questo periodo ma ha invitato a guardare lontano, a pensare, per esempio, anche alle possibilità offerte dalle comunità energetiche.

Mattarei si è detto orgoglioso di rappresentare gli artigiani, che hanno saputo trasmettere i propri valori umani e saperi professionali, anche in un momento difficile. Si è detto convinto che lo strumento del saper fare, che caratterizza il mondo dell’artigianato, servirà per superare le difficoltà.