TERME DI COMANO * PREMIO THE MOST BEAUTIFUL WELLNESS AREA: « UN RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE AL NOSTRO CENTRO BENESSERE DEL GRAND HOTEL DELLA THERMAL SPA »

La Thermal Spa si aggiudica un altro importante riconoscimento internazionale ai Pool Design Awards 2020 di Lione.

Il 17 e il 18 novembre 2020 si sono tenuti a Lione i Pool Design Awards, uno degli eventi internazionali più importanti del settore piscine e wellness center.

Quest’anno la manifestazione si è svolta in modalità webinar con la partecipazione di quasi 1200 operatori, moltissimi italiani, tra cui lo Studio Bianchetti Architettura, responsabile della realizzazione del progetto della Thermal Spa del Grand Hotel Terme di Comano, che si è aggiudicato il prestigioso “The most beautiful wellness area”. Un premio che va ad aggiungersi a quello ottenuto nel 2019 come “Best Wellness Swimming Pool” ai Piscine e Wellness Awards di Barcellona.

Questo importante traguardo riconferma l’innovatività e la sostenibilità della nuova architettura della Thermal SPA, un luogo accogliente e rilassante dove riconnettersi e immergersi completamente non solo nell’acqua termale ma anche nella natura circostante.

La giuria ha specificato come il progetto faccia parte di “un ambiente naturale di grande valore, che diviene la principale fonte d’ispirazione per integrare l’installazione con il suo contesto”.

Il centro è infatti progettato per mettere in comunicazione l’hotel con il parco termale grazie all’utilizzo di soluzioni di continuità tra spazi interni ed esterni con l’obiettivo di fornire all’ospite un’esperienza sensoriale completa.

Molto apprezzato è stato l’uso di materiali naturali con una forte attenzione alle scelte ecosostenibili come l’impiego di legno proveniente da riutilizzo certificato, la pietra naturale e le pareti verticali verdi esterne che consentono di ridurre la superficie costruita.

Il progetto di ampliamento della Thermal SPA del Grand Hotel Terme di Comano ha consentito al centro benessere di raggiungere una superficie di ben 3500 metri quadri a cui si aggiungono quelli del Giardino d’Inverno collegato con l’area relax interna, struttura trasparente che mette a disposizione degli ospiti spazi più ampi e sicuri.

La ristrutturazione delle aree benessere del Grand Hotel si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione delle Terme di Comano e di creazione di percorsi di Natural Wellness nel parco termale. La stagione 2021, il cui obiettivo rimane quello di consolidare gli ottimi risultati ottenuti nel comparto benessere, vedrà l’introduzione di interessanti novità tra i trattamenti e le attività all’aperto con i personal trainer delle Terme di Comano, che valorizzeranno una proposta finalizzata al prendersi cura di sé in modo naturale, attraverso l’acqua termale da bere, respirare e in cui immergersi e numerose esperienze a stretto contatto col paesaggio del parco.