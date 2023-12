LAV * GRANDI CARNIVORI: « GLI ORSI JJ4 E MJ5 NON POSSONO ESSERE UCCISI GRAZIE AL NOSTRO RICORSO, FUGATTI DI NUOVO SCONFITTO DAL TAR DI TRENTO »

14.10 - mercoledì 20 dicembre 2023

Nuova Giunta provinciale e nuova sconfitta per il Presidente Fugatti. Fino a quando non ci saranno cambiamenti di indirizzo politico sulla coabitazione tra umani e selvatici, le sconfitte giudiziarie continueranno a fioccare. Questa mattina il TAR di Trento ha pubblicato le sue Ordinanze relative all’udienza del 14 dicembre, con le quali sospende ancora una volta l’uccisione degli orsi JJ4 e MJ5 e rimette alla Corte di Giustizia europea la questione relativa alla corretta interpretazione della normativa rispetto all’adozione di provvedimenti di rimozione di orsi “problematici”.

Grazie al ricorso depositato dalla LAV, con l’assistenza dell’avvocato Claudio Linzola, il TAR di Trento ha anche deciso di chiarire, rimettendo nelle mani della Corte di Giustizia europea, l’interpretazione del principio di proporzionalità e gradualità

rispetto alla scelta delle azioni previste dall’Accordo interregionale PACOBACE nei confronti degli orsi considerati problematici o pericolosi.

“Siamo felici di questo nuovo, eccezionale risultato che ancora una volta salva la vita di due orsi condannati a morte – dichiara Massimo Vitturi, responsabile LAV, Animali Selvatici – mentre Fugatti incassa la prima sconfitta a poche settimane dalla sua rielezione”.

Ora l’attenzione si sposta sull’udienza del TAR di Trento dell’11 gennaio, nella quale si deciderà finalmente del trasferimento di JJ4 nel santuario in Romania a spese esclusive della LAV. La decisione odierna del TAR, nel confermare la salvezza dei due orsi per mezzo della sospensione dei provvedimenti di abbattimento, ha comunque confermato purtroppo la possibilità di catturare MJ5, l’orso coinvolto in un incidente con una persona il 5 marzo scorso ma anche su questo LAV continuerà a dare battaglia.

“Dopo le continue sconfitte giudiziarie subite dal “metodo Fugatti”, chiediamo alla vicepresidente Gerosa un suo

autorevole intervento per riportare un po’ di raziocinio nelle sale della Provincia, sospendendo le attività di cattura di MJ5 e avviando una fase di confronto per aprire una nuova stagione fondata sulla convivenza pacifica con gli orsi

– conclude la LAV.”