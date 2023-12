CENTO PER CENTO ANIMALISTI * ORSI DEL TRENTINO: « LA FARSA CONTINUA, LA NOSTRA PAZIENZA È TERMINATA »

13.51 - mercoledì 20 dicembre 2023

Orsi del Trentino. La farsa continua, la nostra pazienza è finita. Incredibile: il TAR di Trento ha sospeso i giudizi sui due Orsi condannati a morte da Fugatti, ed ha rimesso la decisione alla Corte di Giustizia Europea.

I magistrati del TAR, pagati per emettere giudizi, dopo un procedimento che si trascina da mesi con continui rinvii, rifiutano di fare il loro lavoro e scaricano la responsabilità su altri. Il che significa, nella migliore delle ipotesi, mesi e mesi di ulteriore attesa, per l’Orsa JJ4 detenuta innocente.

Come era già chiaro, non vogliono dispiacere ai politici locali né perdere la faccia di fronte a milioni di cittadini contrari alla politica sanguinaria della giunta trentina. L’abbattimento dei due Orsi è sospeso, intanto JJ4 resta in galera e MJ5 per il momento è in letargo. Ponzio Pilato fu un galantuomo, in confronto. Contro questa vergogna e per la salvezza e la liberazione degli Orsi giovedì 11 gennaio 2024, saremo nuovamente in presidio davanti al Tar di Trento. La nostra pazienza sta per terminare.

CENTOPERCENTOANIMALISTI