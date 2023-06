ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO-MATTARELLO (TN) * “CANDIDATURA SCUP”: « DUE I POSTI DISPONIBILI, DOMANDE ENTRO IL 21/7 »

19.55 - giovedì 22 giugno 2023

Servizio Civile Universale Provinciale (SCUP). L’Istituto Comprensivo Aldeno-Mattarello seleziona due posti di servizio civile (SCUP) presso la Scuola Primaria di Mattarello. LINK

Il progetto “Sui passi dei docenti 3.0” ha una durata di nove mesi da settembre 2023 a maggio 2024 e prevede per il/la giovane lo svolgimento di 30 ore settimanali da realizzare in affiancamento dell’insegnante del team o dell’OLP (ossia il tutor) in attività laboratoriali, di assistenza e/o di sostegno agli alunni fragili. È prevista una formazione specifica complessiva del/la giovane in servizio civile della durata di 36 ore su aspetti collegati alla didattica e alle competenze acquisibili attraverso il progetto.

Al termine del servizio potrà essere certificata la qualifica di Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione.

Per informazioni Michele Toccoli (michele.toccoli@scuole.provincia.tn).

La domanda di “candidatura scup” va inviata entro il 21 luglio p.v. e il colloquio attitudine si svolgerà mercoledì 26 luglio in videoconferenza.

Scopri come aderire su https://serviziocivile.provincia.tn.it/Adesione

Iscrizione al SERVIZIO CIVILE tramite SPID o CIE : Iscrizione al servizio civile a questo link

Adesione al progetto (leggi il progetto e la sintesi e segui le indicazioni contenute in essa al seguente link )

inviare candidatura cartacea o per email:

Pec ic.aldeno-mattarello@pec.provincia.tn.it

c/c segr.aldeno.mattarello@scuole.provincia.tn.it

michele.toccoli@scuole.provincia.tn.it

Data fine candidatura: 21 luglio 2023

Data selezione orale: 26 mercoledì luglio incontro in modalità ONLINE