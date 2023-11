COPPOLA (ALLEANZA VERDI E SINISTRA) * DISTURBI MENTALI: « DEPOSITATO MIO DDL, PER ISTITUIRE IL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DI BASE »

17.13 - giovedì 30 novembre 2023

Istituzione del servizio di psicologia di base. Come primo atto politico della presente legislatura ho depositato un disegno di legge con il quale si intende istituire la figura professionale dello psicologo di base. In termini di prevalenza dei disturbi mentali, l’Italia si posiziona sopra la media europea, con oltre un italiano su cinque che soffre di almeno un disturbo mentale. Tra questi i maggiormente diffusi sono ansia e depressione.

Da un’indagine Ipsos -condotta in occasione del World Mental Health Day 2023, il 57% delle persone si è sentito stressato tanto da non riuscire a far fronte alla situazione e il 53% dichiara che lo stress ha avuto un impatto sulla propria vita quotidiana, il 44% afferma di essersi sentito depresso al punto di essere triste e il 31% di non essere andato al lavoro per un periodo di tempo per colpa dello stress. Il disagio mentale è inversamente proporzionale all’età e i giovani risultano i soggetti più a rischio. Pesano l’incertezza sul futuro, la solitudine e l’immagine corporea, ma anche una maggiore sensibilità alla tematica del cambiamento climatico. Per il 38% dei giovani, inoltre, tecnologia e social media hanno un impatto negativo sul proprio benessere mentale.

Il Bonus Psicologo, introdotto nel 2022 per sostenere le spese della psicoterapia, ha ricevuto un’enorme domanda, con il 99% delle richieste che rispondevano ai criteri di ammissibilità, secondo il rapporto annuale 2023 dell’Inps. Tuttavia, solo il 10,5% delle richieste è stato finanziato, circa 41.600 domande, a causa della drastica riduzione dei fondi disponibili.

Se la domanda di interventi psicosociali è aumentata notevolmente negli ultimi anni, l’accesso alle cure è particolarmente complicato per molte persone. Allo psicologo privato può rivolgersi solo chi può permetterselo economicamente, gli altri devono rivolgersi al pubblico trovandosi ad affrontare lo scoglio di liste di attesa di mesi. Gli psicologi che operano nel servizio pubblico sono pochi e non riescono a rispondere in tempi brevi alle richieste di aiuto. Ma la malattia non ha pazienza, ha bisogno di essere intercettata e curata tempestivamente.

Lo psicologo di base è una figura professionale, speriamo al più presto inserita nei servizi della sanità pubblica, che si occupa di offrire un primo contatto di supporto psicologico gratuito alla cittadinanza, esattamente come succede con il medico di base. Un servizio che ha l’obiettivo di sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell’intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso. Ma anche intercettare i bisogni di benessere psicologici inespressi dalla popolazione.

Investire risorse nella salute mentale significa investire nel benessere delle persone, nella produttività economica e nella costruzione di una società più inclusiva.

Cons. Lucia Coppola

Gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra