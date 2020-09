PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ELEZIONI E E REFERENDUM: « EDIFICI SCOLASTICI UTILIZZATI COME SEGGI ELETTORALI, 131 LE SEZIONI ELETTORALI IN 34 COMUNI PER IL 20 E 21 SETTEMBRE »

Edifici scolastici utilizzati come seggi elettorali: la situazione in Trentino. Sono 131 le sezioni elettorali in 34 Comuni che saranno allestite per le prossime elezioni comunali e referendum in edifici scolastici del Trentino il prossimo 20 e 21 settembre. Di queste 53 sezioni sono situate in 9 scuole del Comune di Trento.

In un primo momento – sulle complessive 530 sezioni di 166 Comuni – erano 180 le sezioni elettorali in 59 comuni che avrebbero dovuto trovar sede nelle scuole.

Questo significa che 25 Comuni, e relative 49 sezioni, hanno quindi trovato sedi alternative per le operazioni di voto. All’impegno profuso da questi Comuni vanno i ringraziamenti del presidente della Provincia autonoma di Trento e dell’assessore all’istruzione.

Si ricorda che gran parte degli spostamenti delle sezioni elettorali sono di carattere temporaneo, questo per facilitare lo svolgimento delle procedure elettorali, in linea con le norme di sicurezza e prevenzione Covid19.